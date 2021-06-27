Россияне раскрыли минусы жизни в Сочи

В популярных сообществах в Сети россияне делятся впечатлениями от жизни в самом популярном городе-курорте в РФ. Так, переехавшие в Сочи уже сделали выводы о том, какие достоинства и недостатки есть у жизни на солнечном курорте.
Фото: Кадр "Непосредственно Каха"Кадр "Непосредственно Каха"
Пара, переехавшая в Сочи из столицы назвала главным минусом, по сравнению с Москвой, отсутствие возможности развивать карьерный потенциал. Кроме того, супруги перечислили следующие недостатки:
- Дожди. Неделю может стоять жара и потом на неделю зарядят ливни.
- Мокрая зима и весна. Но зато нет морозов. Всю зиму проходили в осенних куртках и сапогах.
- Цены на долгосрочную аренду недвижимости. Даже в Москве было дешевле. Но это особенность курортного города, тем более в сезон.
- Горная местность, крутые подъёмы. Просто надо привыкнуть. После 9 месяцев проживания на равнине, забыли что такое настоящие спальные районы Сочи)) Но ко всему привыкаешь.
- Ещё о влажности. В холодное время года постиранная одежда может сушиться несколько дней.".
Кроме того, в Сети жалуются на криминальные особенности южного города:
В Сочи предостаточно людей данной категории. В основном они выходят когда закрывается сезон для туристов. «Город засыпает, просыпается Мафия»...".
Многие недовольны ценами на продукты, недвижимость, мебель:
Цены в сочинских магазинах сравнимы с московскими. Некоторые друзья из Москвы уверяют, что у нас даже дороже. В Сочи нет «Ашана» и «Метро», где цены обычно ниже. Из гипермаркетов один «Окей».
Сочи в пятёрке самых дорогих регионов наряду с Москвой и Подмосковьем, Петербургом. Если своего жилья нет, жить на такую зарплату сложно. Денег хватит на оплату коммунальных услуг. Однокомнатная квартира в Сочи стоит от 3 млн рублей.Предложения с ценой ниже могут быть с подвохом. Лучше иметь своё жильё."
Кроме того, люди жалуются на постоянные пробки и забитый общественный транспорт.
* Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены.