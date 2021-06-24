Турция и Сочи: где отдых окажется дороже

Некоторое время назад было возобновлено авиасообщение между Россией и Турцией. И многие туристы тут же стали менять свои путевки на отечественные курорты в пользу Турции. "Рамблер" решил сравнить цены на отдых в Турции и Сочи.

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На момент появления новости об открытии авиасообщения, стоимость путевки в Турцию в трехзвездочный отель по программе "все включено" начиналась от 40 748 рублей на семь дней на двоих.

Сейчас же в трехзвездочном отеле по программе "все включено" можно отдохнуть от 68 120 рублей на семь дней на двоих. А стоимость проживания в гостинице с четырьмя звездами с теми же параметрами начинается от 74 тысяч рублей.

В Сочи путешественникам отдых окажется гораздо дороже. Размещение в трехзвездочном отеле туристам с выше перечисленными параметрами выйдет в 103 тысячи рублей, а в четырехзвездочном — 203 тысячи рублей.