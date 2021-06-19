Крым переживает настоящее наводнение, ливни буквально затопили Ялту и Керчь. Интернет переполнен фотографиями и видеозаписями, иллюстрирующими масштаб катаклизма. «Рамблер» собрал комментарии пользователей соцсетей. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Стихийное бедствие стало проблемой не только для местных жителей, но и для туристов. Особенно это коснулось гостей Ялты — популярнейшего курорта региона. Одни комментаторы просто переживают за пострадавших, другие жалуются на испорченный отдых, третьи оплакивают свое имущество.

Belosyukova: «Бедные люди и животные. Мало того, что закрыли границы, так и тут не отдохнуть. На нашем юге погода это рулетка. Тоже как-то попали — ждали отпуск, просидели под дождями. Поэтому ездили заграницу. Но теперь лучше на даче».

Оля Ламзина: «Бедные туристы, отвалить огромные деньги и попасть в такой отдых».

Svetlaya2511: «Подтопление улиц ,это не треш и ничего страшного в принципе нет. Вода уйдет в море. А последствия дождей — оползни! Вот что беда и страх!»

Karulinan: «Ужас какой, сочувствую всем жителям Ялты и всего Крыма».

Elenaimglad: «Бедные люди, ужасно сочувствую горю».

Nayanika196: «Хорошо, что мы не в Ялте, но на западном побережье Крыма все льет и льет».

Lekalexsa: «Мы не можем выйти из дома просто! Это какой-то ужас».

@simferopol.82

Ольга Ольга: «Все плывем. у нас в Севастополе тоже местами Венеция».

ElenaEfi: «Японский бог....у меня билеты на поезд. 26-го в Симферополе буду и че мне делать? Неужели не рассосется за 9 дней? Я в панике!»

Patry83: «Бедный Крым. Нет воды – так как нет дождей и водохранилища пусты. Нет воды – так как сильные ливни и насосные станции вырубаются. Держитесь там. Баланс будет найден. И воды хватит, и погода придет хорошая».

Кадры затопленных районов Керчи также вызвали острую реакцию. Пользователи выдвинули свои версии причин случившегося.

vk.com/sdamnaleto

Nadezhdakudriavtseva960: «Создаётся впечатление, что у них нет ни одной ливневки. Это что, первый ливень за всю историю Керчи?»

Дмитрий Редько: «Удивляет, что типичные недовольные граждане, обвиняют власть в отсутствии ливнёвок. Вот только ливнёвки в городе есть. Просто с таким потопом ни одна ливнёвка не справится! Реки вышли из берегов. За несколько часов выпала месячная норма осадков. Это стихийное бедствие. Так бывает везде. Не только в Крыму и не только в России». «Удивляет, что типичные недовольные граждане, обвиняют власть в отсутствии ливнёвок. Вот только ливнёвки в городе есть. Просто с таким потопом ни одна ливнёвка не справится! Реки вышли из берегов. За несколько часов выпала месячная норма осадков. Это стихийное бедствие. Так бывает везде. Не только в Крыму и не только в России».

Натали Марко: «Вот тебе и ворота Крыма. Может власти Керчи хоть теперь помогут городу. Грустно, что город с многовековой историей довели до такого состояния».

Сергей Навокин: «Я понимаю тонет Симферополь, степной город, без ярко выраженного рельефа, вдалеке от моря. Тут понятно, что нужно немало инженерных решений и финансов, чтобы решить вопрос сброса ливнестоков. Но прибрежный город, при чём явно не Венеция, это позор для сверхдержавы».

vk.com/sdamnaleto

Разумеется, не обошлось и без сверхъестественных предположений по поводу произошедшего.

Сергей Воеводский: «В Керчи накануне устраивали этнический фестиваль, где в шутку совершали древнеязыческие обряды, ну вот доигрались».

Shevelevaptica78: «Сила мысли! Бойтесь желаний своих! Они все говорили: «Крыму нужна вода!»

Анастасия Стифеева: «Надо, оказывается, четко формулировать запрос во вселенную. Вы просили, чтобы в Крыму была вода - вот вам, пожалуйста. А надо было просить, чтобы вода была в кране».

Serhiy Popko: «Ну вот и чудесно! Ныли, что воды нет. А тут хочешь, стирай, хочешь мойся, хочешь ГТО сдавай».

Dj Vd: «Услышал Бог молитвы о нехватке воды. Видимо перестарались. Запасайтесь хоть...»

Руслан Антонов: «Карма Сочи и Крыму за беспорядочный рост цен, надеюсь, уличные животные не пострадают только».

Артём Бутенко: «Боженька гневается, что цены подняли до одурения и видимо в Ялте больше всех».