«Не нравится? Валите»: Сочи отталкивает туристов высокими ценами

Не все туристы хотят отдыхать в Сочи, потому что из-за высокого спроса цены закономерно выросли. "Рамблер" узнал, что думают о ценах в Сочи туристы и сами отельеры.

Статистика говорит, что ситуация в Сочи и правда напряженная. Сейчас город заполнен туристами на 90 процентов. В мае курорт посетили на 55% больше отдыхающих, чем в это же время в позапрошлом году. Из-за того, что Турция оказалась закрыта, россияне распределились по российским курортам.

"В Сочи очень много людей, на набережной в определенные часы буквально толпа. И многие болеют, кашляют и чихают. Маски не носит почти никто. Людей столько, что хочется сбежать. Никому не советую", - рассказала туристка в своем Instagram.

Зачастую туристы бронируют жилье одного типа, а по приезде оказывается, что гостиница классом ниже. Правда, изменить ситуацию довольно трудно.

"Мы были в шоке от номер, а хозяева сказали просто: «Не нравится? Валите». Однако найти другое жилье не так-то просто из-за овербукинга. Цены конские", - делится впечатлениями отец семейства из Перми.

Некоторые жалуются на нестабильную погоду на российских югах и вовсе отказываются от отдыха.

"Мы съездили в Сочи на пару дней, погода была средней, покупаться не удалось. Жаль, что закрыта Турция. Хочется ехать на море, зная, что тебя стопроцентно ждет теплое море".

Конечно, закрытая Турция изменила цены, а туристы невольно стали заложниками невидимой руки рынка.

"В среднем стоимость проживания выросла на 50%, кто-то поднял цену на 20%, кто-то — на 100%. Спрос на Сочи был и будет большим, гости, которые понимали, где и когда они хотят отдохнуть, бронировали места заранее, и они спокойно приедут и останутся довольны", — рассказала ТАСС президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина.