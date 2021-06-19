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Какие опасные рыбы водятся в Черном море

Елизавета Назарова
1 час назад
В этом году отдых на черноморском побережье особенно популярен среди россиян. Однако не все знают об опасных обитателях этого водоема. Хоть там и нет опасных акул, есть и другие рыбы, которые могут доставить массу проблем. Будьте аккуратнее во время отпуска и старайтесь избегать контакта с этими морским обитателями.
Какие опасные рыбы водятся в Черном море
Фото: Wikipedia.orgWikipedia.org

Скат-хвостокол

Эти скаты обитают в тропических и субтропических морях. Чаще всего они залегают на дно, чем опасны для отдыхающих. Эта рыба достигает до 70 сантиметров в длину, а на ее хвосте есть заостренный кол длиной 20 сантиметров. Он опасен как раз этим оружием, которым реагирует на опасность, в том числе в виде людей. Если не заметить ската, зарывшегося в песок, и наступить на него, он может проткнуть человека своим оружием. Если скат будет наносить удар с достаточной силой, он может оставить глубокую рану и повредить внутренние органы.
У некоторых скатов-хвостоколов наконечник содержит яд. Однако подобные скаты в Черном море не водятся.

Морской дракон

Wikipedia.org
Эта рыба по внешнему виду больше напоминает змею, но у нее есть плавники, на концах которых сосредоточен яд. Морской дракончик обитает на дне и может подплывать к зонам с отдыхающими. Он зарывается в песок или ил, где поджидает добычу — маленьких рыб. Часто отдыхающие наступают на них. Такая травма может закончиться воспалительным процессом или аллергической реакцией, поэтому после обработки раны необходимо выпить антигистаминный препарат.

Черноморская скорпена-ерш

Wikipedia.org
Внешне эта рыба очень красивая и может принимать как яркие цвета, так и подстраиваться под окрас камня. Однако известный закон природы гласит, что чем ярче окрас существа, тем оно ядовитее. На плавнике у скорчены расположены ядовитые железы. Их она приводит в действие в случае опасности. Как и морской дракончик, скорпена — донная рыба и может затаиться среди камней или водорослей, что делает ее еще опаснее.
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