Какие опасные рыбы водятся в Черном море

В этом году отдых на черноморском побережье особенно популярен среди россиян. Однако не все знают об опасных обитателях этого водоема. Хоть там и нет опасных акул, есть и другие рыбы, которые могут доставить массу проблем. Будьте аккуратнее во время отпуска и старайтесь избегать контакта с этими морским обитателями.

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Скат-хвостокол

Эти скаты обитают в тропических и субтропических морях. Чаще всего они залегают на дно, чем опасны для отдыхающих. Эта рыба достигает до 70 сантиметров в длину, а на ее хвосте есть заостренный кол длиной 20 сантиметров. Он опасен как раз этим оружием, которым реагирует на опасность, в том числе в виде людей. Если не заметить ската, зарывшегося в песок, и наступить на него, он может проткнуть человека своим оружием. Если скат будет наносить удар с достаточной силой, он может оставить глубокую рану и повредить внутренние органы.

У некоторых скатов-хвостоколов наконечник содержит яд. Однако подобные скаты в Черном море не водятся.

Морской дракон

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Эта рыба по внешнему виду больше напоминает змею, но у нее есть плавники, на концах которых сосредоточен яд. Морской дракончик обитает на дне и может подплывать к зонам с отдыхающими. Он зарывается в песок или ил, где поджидает добычу — маленьких рыб. Часто отдыхающие наступают на них. Такая травма может закончиться воспалительным процессом или аллергической реакцией, поэтому после обработки раны необходимо выпить антигистаминный препарат.

Черноморская скорпена-ерш

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