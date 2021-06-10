«Черноморское болото»: туристы — о курортах России

На фоне пандемии коронавируса в России начали уделять больше внимания внутреннему туризму. С приходом лета многие отправились на Черное море. Однако ожидания туристов не оправдались. На отечественных курортах их ждали высокие цены, плохая еда и толпы отдыхающих. "Рамблер" делится историями путешественников.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, туристка, поехавшая в Сочи, рассказала о своих "ужасных" впечатлениях от отдыха в Лазаревском:

"Какая-то разруха, скорее всего, после того, как СССР развалили, там все пришло в упадок, особенно это видно по набережной...99% кафе, столовых закрыто, а в тех, что открыто, питаться невозможно. Я человек непривередливый, ем простую пищу, но свежую.. А там еда выглядит как будто кто-то уже это съел и выблевал, но еще и постояла долго, заветрелась".

Еда неприятно удивила и отдыхающих в Крыму. Михаил Фандера на своей странице в Facebook поделился фотографией ужина в отеле в Гурзуфе. Полный пансион на 12 дней обошелся семье с ребенком в 240 тысяч рублей. За эти деньги они получили разваренные макароны, "как на зоне".

Михаил Фандера/ Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах отдыха в России развернулась и в Twitter. Многие пользователи написали, что, если и отдыхать внутри нашей страны, то точно не на Черном море:

"Зачем вам российское побережье с его ценами, сервисом и ротовирусом? Езжайте на КМВ!! Кисловодск, Железноводск, Ессентуки и Пятигорск... И никаких рисков испортить себе отпуск, и впечатлений больше, и по цене приятнее, и отдых неоднообразный! Почему вы только это черноморское болото рассматриваете??? Я никогда не пойму этого... Живу тут 10 лет и каждый раз открываю для себя что-то новое";

"Море в РФ уже не то, полно кишечной палочки, запредельные цены, толпы туристов. Это не отдых".

Цены, по мнению россиян, слишком завышены. За эти деньги можно отдохнуть на лучших заграничных курортах:

"Тут Яндекс выдал мне "отдых в Крыму на двоих 5 дней 170 000 рублей все включено". Я прям слюной поперхнулся. Все включено это матрас и абрикосы?";