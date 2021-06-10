Чем "Чукотский Сочи" привлекает туристов

Поселок Эгвекинот, появившийся на побережье залива Креста в 1946 году для того, чтобы обеспечивать деятельность близлежащего Иультинского ГОКА, и имевший промышленное предназначение, в наши дни чудесным образом “переквалифицировался” в настоящий курорт. О том, как это произошло и почему Эгвекинот получил название “Чукотский Сочи”, читайте в материале “Рамблера”.
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Поселок расположившийся между довольно высокими сопками и бухтой, считается одним из наиболее привлекательных мест региона, что и сделало его настоящим центром туризма. Климат курорта вполне подходящий для отдыхающих: в отличие от других мест, здесь не такой сильный ветер, а солнца в разы больше. Здесь можно просто отдохнуть, любуясь красотами природы, или отправиться на горнолыжную трассу, которую любители активного отдыха очень хвалят. Летом здесь чудесное место для рыбалки, а также множество маршрутов для прогулок по горам. Но самое чудесное и запоминающееся в “Чукотском Сочи” — это то, что с сентября по июль туристы могут увидеть здесь северное сияние.
И это не единственное, на что можно посмотреть. Достопримечательностей в Эгвекиноте вполне достаточно. В окрестностях поселка есть живописные горные озера, Берингово море, а также первая построенная в регионе церковь из камня. Для небольшого поселения более, чем достаточно.
Но, на самом деле, вовсе и не достопримечательностями привлекает “Чукотский Сочи” туристов, а своей непохожестью на другие курорты. Это место удивительно красивое, интересное, необычное и непривычное даже для самых бывалых путешественников. Поэтому и стремятся сюда туристы, хотя билеты достать в Эгвекинот едва ли не сложнее, чем на популярные курорты, расположенные на морском побережье. Но оно того стоит.