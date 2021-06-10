Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Чем "Чукотский Сочи" на крайнем севере привлекает туристов

Александра Нечаева
59 минут назад
Поселок Эгвекинот, появившийся на побережье залива Креста в 1946 году для того, чтобы обеспечивать деятельность близлежащего Иультинского ГОКА, и имевший промышленное предназначение, в наши дни чудесным образом “переквалифицировался” в настоящий курорт. О том, как это произошло и почему Эгвекинот получил название “Чукотский Сочи”, читайте в материале “Рамблера”.
Чем "Чукотский Сочи" привлекает туристов
Фото: DepositphotosDepositphotos
Поселок расположившийся между довольно высокими сопками и бухтой, считается одним из наиболее привлекательных мест региона, что и сделало его настоящим центром туризма. Климат курорта вполне подходящий для отдыхающих: в отличие от других мест, здесь не такой сильный ветер, а солнца в разы больше. Здесь можно просто отдохнуть, любуясь красотами природы, или отправиться на горнолыжную трассу, которую любители активного отдыха очень хвалят. Летом здесь чудесное место для рыбалки, а также множество маршрутов для прогулок по горам. Но самое чудесное и запоминающееся в “Чукотском Сочи” — это то, что с сентября по июль туристы могут увидеть здесь северное сияние.
И это не единственное, на что можно посмотреть. Достопримечательностей в Эгвекиноте вполне достаточно. В окрестностях поселка есть живописные горные озера, Берингово море, а также первая построенная в регионе церковь из камня. Для небольшого поселения более, чем достаточно.
Но, на самом деле, вовсе и не достопримечательностями привлекает “Чукотский Сочи” туристов, а своей непохожестью на другие курорты. Это место удивительно красивое, интересное, необычное и непривычное даже для самых бывалых путешественников. Поэтому и стремятся сюда туристы, хотя билеты достать в Эгвекинот едва ли не сложнее, чем на популярные курорты, расположенные на морском побережье. Но оно того стоит.
Отдых в России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводителиЛичный опыт