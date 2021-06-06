Как русские устраивают новые модные тусовки на Алтае

Коронавирусные ограничения заставили россиян присмотреться к красотам родной страны. Особенно популярными стали кавказские горы и Байкал.

Фото: Mamont Camp Mamont Camp

Недавно стал набирать обороты новый для россиян вид отдыха — глэмпинг. "Гламурный кэмпинг" предполагает комфортный отдых в условиях дикой природы. Как выяснил "Рамблер", глэмпинг выбирают те, кто очень любит горы, озера, леса и реки, но ночевать в палатках и подогревать воду на костре не готов.

Для таких туристов придумана философия рая в шалаше — это могут быть обустроенные шатры, полупрозрачные футуристические сферы, юрты, эко-домики, современные хижины и комфортабельные трейлеры, расположенные в гуще природы. То есть снаружи туристы наслаждаются диким отдыхом, свежим воздухом и единением с природой, а внутри получают все блага цивилизации (теплый душ, мягкая кровать, доступ в интернет).

До России глэмпинг дошел не так давно. "Точки" есть и в Краснодарском крае, и в Московской области, и на Дальнем Востоке. Так, например сейчас популярность набирает глэмпинг-лагерь на Алтае.

В подножии горного Алтая некоммерческий фонд Mamont открыл целый лагерь с "полным погружением". Уютные комфортабельные шатры Mamont Camp раскинулись в Усть-Коксинском районе — одном из самых мистических уголков горного Алтая, который все еще остается нетронутым и поражает первозданной красотой. Там на поляне на берегу реки Кокса в полном уединении и отдалении, в сотнях километров от больших трасс и городов проходят экспедиции для настоящих искателей приключений.

Mamont Camp

Туристы принимают участие в шестидневном туре, который включает трекинг в сопровождении профессиональных гидов, сложные участки на джипах, водометные катеры и маршруты на квадроциклах.

Интересно, что это действительно гламурный кемпинг. Так, в самом сердце дикой природы Алтая для туристов готовят профессиональные повара, но ужины проходят не в обстановке люксового ресторана, а у костра.

Mamont Camp

Больше всего путешественникам интересно, как можно комфортно разместиться посреди леса. Для этого продумываются различные решения. На Алтае раскинули футуристичные шатры-полусферы двух категорий с панорамными окнами, кроватями с подогревом, расположенными на деревянных подиумах.