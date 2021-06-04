На российском юге начинается летний сезон, в связи с чем многие граждане нашей страны отправились в отпуск. Из-за закрытых границ и высоких цен на путешествия в другие страны, одним из самых популярных направлений стал Краснодарский край. Сеть уже заполонили видео с пляжей, где отдыхает большое количество людей. Это вызвало возмущение среди местных. "Рамблер" рассказывает, как местные реагируют на прилив туристов.

В одном из видео, опубликованном туристами, человек пожаловался на шторм на сочинском пляже. Он снял полупустой пасмурный пляж, затопленный водой и подписал видео: "Когда говорили отдыхать на наших курортах, и ты послушал". В комментариях к ролику высказались местные жители.

"Не будут со всей России ездить, дороги забивать Кубани. Езжайте в Турцию, москвичи", "Я из Сочи, у нас холод", "На наших курортах помимо такого бардака еще и дороже в разы, чем за рубежом. Поверьте, я живу у моря и знаю, о чем говорю", "Даже погода бастует", "Природа попросила погоду притормозить наплыв туристов!", "Вот и не надо так рано ехать на море"

В другом видео туристка пожаловалась на сочинские пробки. Из-за того, что в городе начался летний сезон, машин стало больше, поэтому проезд на машине оказался затруднен. Местные тоже начали высказываться в комментариях.