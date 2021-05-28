"Вы в своем уме?": что творится с арендой жилья в Сочи

Город-курорт Сочи сейчас является центром притяжения граждан со всей России. Кто-то приезжает сюда на месяцы, чтобы поработать на "удаленке", кто-то уже купил себе квартиру или дом на курорте, а остальные традиционно приезжают на пару недель отдохнуть.

При этом проблем в переполненном городе предостаточно. Очень многие жалуются на коллапс в сфере недвижимости. Здесь сложно снять квартиру и практически невозможно найти дом без "подводных камней". Как выяснил "Рамблер", россияне в соцсетях рассказывают с какими проблемами их сталкивает строптивый рынок сочинской недвижимости.

Цены выше гор

Многие жалуются, что к весне 2021 года цены на аренду квартир в Сочи взлетели "до небес". Причем речь идет даже о долгосрочной аренде. Так, даже те, кто давно снимали квартиры и жили в Сочи, услышали от своих арендодателей неприятную новость о резком повышении цены.

Например, жительница города рассказала, что собственник просит 100 тысяч рублей в месяц за однокомнатную квартиру "с кривым ремонтом".

@mоrskie.tоnkosti

@mоrskie.tоnkosti

Другие рассказали, что снимали трехкомнатную квартиру в элитном доме за 170 тысяч в месяц, но на лето им вдруг повысили аренду до 400 тысяч рублей.

@mоrskie.tоnkosti

Причем цены поднимают на всех уровнях. Дорожают и квартиры с "бабушкиным ремонтом", и элитные апартаменты.

@mоrskie.tоnkosti

Ну а дом в Сочи снять становится почти невозможно. Цены, указанные на сайтах, увеличиваются в несколько раз, когда дело доходит до общения с риелтором.

@mоrskie.tоnkosti

В результате многие просто решили уехать из города, хотя бы на летнее время. Рекрутеры уже жалуются на отток специалистов и сотрудников сферы услуг. Люди уезжают из-за невозможности найти жилье по адекватной цене.

Россияне таким положением дел возмущены:

"Узнаю сколько сейчас стоит аренда даже простой однушки с бабушкиным ремонтом и почти без техники и просто офигеваю...

Люди, вы в своём уме? За что такие деньги?";

"У вас там в Сочи вообще что ли перегрев мозга у всех?".

"А что вы хотели"

При этом местные жители и просто собственники жилья отвечают, что, на самом деле, происходящее на рынке недвижимости в Сочи вполне оправдано:

"Удивляются ценам на аренду. А квартиры сколько стоят? Те кто сдает за 100 так и квартиры стоят 20 миллионов. Все хотят жить в шикарных апартаментах за копейки. Вам кто-то и чем-то обязан? Кто живёт и работает в Сочи, Вы ценник на свои услуги не задираете? Конечно люди вложили свои деньги в недвижимость, платят ипотеку и хотят покрыть свои расходы. Сколько здесь стоит ремонт, мебель? Бешеные деньги!", — пишет пользовательница Сети.

Кроме того, как объясняют местные жители, "ценник" высокий только в летние месяцы:

"Это город курорт и люди вкладывают не маленькие деньги. Тут аренда только 4 месяца качает, потом цены падают. Конечно если человек купил квартиру, он хочет заработать это бизнес и осилит его не каждый. Почему люди не говорят про гостиницы крутые, где цена одного номера не в сезон от 35 тысяч?...