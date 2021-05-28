«Вчерашний день»: российский турист об отдыхе в Крыму

Российский турист поехал показывать другу Крым и оценил инфраструктуру в республике. Его наблюдения опубликованы в блоге на платформе « Яндекс. Дзен ».

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ» Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

«Не только отельный бизнес в Крыму на 80 процентов "вчерашний день", но и ресторанный, развлечения, клубы, бары, экскурсии, даже банальные магазины»,

— описал курорт одной фразой автор.

Как рассказал путешественник, они с приятелем побывали на розовом Кояшском озере и в Севастополе. У его товарища остались приятные впечатления от увиденного, и он задал вопрос, может ли Крым заменить турецкие курорты — так, у друзей начался спор о перспективах отдыха в регионе.

По мнению россиянина, отелей и частных гостиниц в Крыму с каждым годом становится все больше — однако он отметил отсутствие единого стиля построек. Чтобы доказать это, он повез друга в Симферополь по старой трассе, через Феодосию.

«Спрос зашкаливал, денег люди везли много, местные бизнесмены начали активно строить все, что только можно, чтобы воспользоваться потоком»,

— объяснил турист.