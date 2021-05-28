«Вчерашний день»: российский турист об отдыхе в Крыму

Российский турист поехал показывать другу Крым и оценил инфраструктуру в республике. Его наблюдения опубликованы в блоге на платформе «Яндекс. Дзен
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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
«Не только отельный бизнес в Крыму на 80 процентов "вчерашний день", но и ресторанный, развлечения, клубы, бары, экскурсии, даже банальные магазины»,
— описал курорт одной фразой автор.
Как рассказал путешественник, они с приятелем побывали на розовом Кояшском озере и в Севастополе. У его товарища остались приятные впечатления от увиденного, и он задал вопрос, может ли Крым заменить турецкие курорты — так, у друзей начался спор о перспективах отдыха в регионе.
По мнению россиянина, отелей и частных гостиниц в Крыму с каждым годом становится все больше — однако он отметил отсутствие единого стиля построек. Чтобы доказать это, он повез друга в Симферополь по старой трассе, через Феодосию.
«Спрос зашкаливал, денег люди везли много, местные бизнесмены начали активно строить все, что только можно, чтобы воспользоваться потоком»,
Также путешественник выразил скепсис по поводу возможности сравнения туризма в Турции и Крыму. Россиянин добавил, что Крыму далеко даже до курортов Краснодарского края.