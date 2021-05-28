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Российский турист поехал отдыхать в Крым и описал курорт фразой «вчерашний день»

Lenta.ru
11 часов назад
Российский турист поехал показывать другу Крым и оценил инфраструктуру в республике. Его наблюдения опубликованы в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
«Вчерашний день»: российский турист об отдыхе в Крыму
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
«Не только отельный бизнес в Крыму на 80 процентов "вчерашний день", но и ресторанный, развлечения, клубы, бары, экскурсии, даже банальные магазины»,
— описал курорт одной фразой автор.
Как рассказал путешественник, они с приятелем побывали на розовом Кояшском озере и в Севастополе. У его товарища остались приятные впечатления от увиденного, и он задал вопрос, может ли Крым заменить турецкие курорты — так, у друзей начался спор о перспективах отдыха в регионе.
По мнению россиянина, отелей и частных гостиниц в Крыму с каждым годом становится все больше — однако он отметил отсутствие единого стиля построек. Чтобы доказать это, он повез друга в Симферополь по старой трассе, через Феодосию.
«Спрос зашкаливал, денег люди везли много, местные бизнесмены начали активно строить все, что только можно, чтобы воспользоваться потоком»,
— объяснил турист.
Также путешественник выразил скепсис по поводу возможности сравнения туризма в Турции и Крыму. Россиянин добавил, что Крыму далеко даже до курортов Краснодарского края.
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