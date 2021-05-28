Россиянка съездила в Крым на 40 тысяч рублей

Россиянка съездила в середине мая в крымскую Алушту и потратила на отдых 40 тысяч рублей «на все». О тратах в поездке она рассказала в своем блоге на платформе « Яндекс.Дзен ».

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Константин Михальчевский / РИА Новости

Туристка рассказала, что сама занималась всей организацией отпуска — самостоятельно бронировала авиабилеты, проживание и трансфер от аэропорта до отеля. Так, билет на самолет в две стороны с багажом обошелся ей в 8,8 тысячи рублей, номер в бюджетном отеле на семь дней — в 13,3 тысячи рублей.

«Пляжный сезон еще не начался, поэтому я выбирала проживание таким образом, чтобы была удобная транспортная доступность»,

— объяснила свое решение автор.

Также россиянка поделилась, что побывала на трех экскурсиях — они обошлись ей в 6,6 тысячи рублей. Кроме того, путешественница успела самостоятельно посетить Парк Айвазовского, Японский сад, поселок Утес и дворец княгини Гагариной — за входные билеты она отдала еще 1,6 тысячи рублей.

«Не могу сказать, что сами экскурсии в Крыму дорогие, но в стоимость никогда не входит обед. Это тоже дополнительные затраты»,

— предупредила девушка.

На прочие расходы туристка потратила около тысячи рублей — сюда вошло пользование общественным транспортом, трансфер из аэропорта и обратно, покупка местной сим-карты. На питание за семь дней ушло еще порядка восьми тысяч рублей.

«В Крыму можно найти столовые, кафе и рестораны на любой кошелек. Но даже, если тратить на один прием пищи 300-350 рублей (а это немного), то в день получается примерно тысяча рублей»,