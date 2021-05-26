Мощный форпост: что нужно увидеть в Зарайске

Чтобы понять, как будут выглядеть провинциальные российские города в будущем, надо побывать в подмосковном Зарайске. Древнейшая история удивит гостей вековыми легендами, а современная инфраструктура, придающая очарования уютным купеческим домикам, порадует самого взыскательного путешественника.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Еще несколько лет назад добраться до Зарайска, что на год старше столицы, было сложно. Может, поэтому не слишком жаловали его туристы. Зато сейчас, по словам местных жителей, в выходные сюда пол Москвы съезжается. От Казанского вокзала электричка за пару часов домчит до Голутвина, а там уже ждет автобус, курсирующий до Зарайска с раннего утра до позднего вечера. Из мегаполиса в этот старинный город можно отправиться и без пересадок на комфортабельном автобусе от станции метро «Котельники».

Мощный форпост

Белокаменных стен Зарайского кремля с моста через речку Осетр почти не видно: крепость спрятана за плотным кольцом вековых деревьев. Но от автовокзала, что разместился возле торговых рядов, до главной городской достопримечательности рукой подать. Липовая аллея, ведущая к парадным воротам Никольской башни, пряно пахнет медом, мятой и нежной, весенней зеленью.

— Коврижку нашу зарайскую попробуйте, — весело зазывают торговцы сладостями и сувенирами. — Нигде такой больше нет!

И, правда, вкусная, мягкая и душистая. В одной из бойниц Зелейной башни примостился голубь, житель явно местный. Подхожу — не улетает, а, наклонив голову, косится на лакомство. Угощаю, а заодно разглядываю старинную кладку. Она здесь особенная: внешняя сторона облицована белым камнем, а внутренняя — красным кирпичом. По размерам Зарайский кремль считается самым маленьким в России, но вид у него неприступный. Стены — до трех с половиной метров шириной! Эту твердыню по указу великого князя московского Василия III строили с 1528 по 1531 год для защиты южных границ от набегов крымских татар и других лихих людей. Место для форпоста выбрано было неслучайно: это самая высокая точка, с которой открывается отличный обзор на 20–25 километров вдаль.

С запада и юга крепость защищена реками Осетр и Монастырка. А с восточной стороны и по сей день сплошные буреломы. Северная часть была самой уязвимой, поэтому ее Никольскую башню укрепили отводной стрельницей, тремя воротами и решеткой Герса. Но сейчас ворота эти широко распахнуты, а за ними — настоящий городской парк с аккуратными аллеями, грациозными фонарями и удобными лавочками. Детвора на качелях возле древних стен качается, влюбленные парочки на траве уютно разместились, воркуют.

А в самом центре площади, словно попавший сюда из далекого прошлого, качает кожаные меха молодой кузнец. Вокруг него мальчишки с девчонками так и вьются. Интересно же! Реконструктор и реставратор металла Евгений Васильев работает в музее Зарайского кремля уже пятый год.

— Здесь я — кузнец, — уточняет он. — Заметил: когда мастер-классы провожу, мужчины сначала детей на них отправляют, а потом и сами просятся поработать. А работа нелегкая: жар от углей в лицо, да и раздуть огонь на ветру, чтобы раскалить металл докрасна, непросто.

От беседы с кузнецом отвлекает еще один исторический персонаж. Удалой стрелец в красном кафтане возле Богоявленской башни приглашает гостей прогуляться по крепостным стенам. Рассказчиком «стрелец», он же — научный сотрудник музея Никита Смирнов , оказался отменным. По его словам, каждая из семи башен кремля имела свое назначение. Так, рядом с Тайницкой были спрятаны от чужих глаз колодец и выход к реке. В Караульной сидел дозорный, а когда замечал опасность, звонил в вестовой колокол, и все посадское население сбегалось в осадные дворы внутри крепости. Казенная, или Зелейная, башня предназначалась для хранения пороха и оружия. А любимой у стрельцов была Кабацкая башня, что находилась аккурат напротив питейного заведения.

— Вокруг крепости очень быстро разросся посад, здесь был торг, много ремесленников, — рассказывает Никита. — В кремле располагался гарнизон профессиональных воинов, состоящий из стрельцов, пушкарей, стрелков-затинщиков, охранников-воротников и рассыльщиков. Всего 150 человек. Указом предписывалось, что бы у каждой сажени стены находились по два человека. Нести охранную службу стрельцам помогали посадские юноши и мужчины. В лихое время застава насчитывала 700–800 человек.

Жили стрельцы в слободах — Стрелецких, Пушкарских Занимались множеством дел: при надобности были и пожарными, и полицейскими, огородничали, вели хозяйство, могли торговать, причем их предпринимательская деятельность налогом не облагалась. Но прежде всего это были очень бесстрашные люди, стоящие на защите рубежей. Зарайск был важным стратегическим местом, через него проходила большая рязанская дорога, по которой Москва снабжалась продовольствием.

Кстати, наша крепость никогда не была взята ни осадой, ни набегом. Только однажды, в Смутное время, ее захватили обманом. В 1608 году город был занят отрядами лояльного Лжедмитрию II полковника Александра Лисовского. Тогда воеводой Зарайска был назначен легендарный князь Дмитрий Пожарский , чтобы навести порядок и подавить мятеж. Памятник спасителю Отечества, легендарному князю и воеводе возвышается напротив Спасской башни. За ним — тихие провинциальные дворики и дорога, ведущая к плотине реки Осетр.

Вечная вода

В стародавние времена говорили, что люди здесь живут, как у Христа за пазухой, то есть за раем. Отсюда и появилась одна из версий названия города.

Вечерняя Москва

Живописные пейзажи Зарайска действительно завораживают. Стоит спуститься к реке, сразу хочется сбросить обувь и рвануть босиком на самый берег, где бурлит и клокочет в плотине водная стихия. Где-то здесь, неподалеку, высился много веков назад княжеский терем. Согласно «Повести о разорении Рязани Батыем», княжил в здешних местах Федор Юрьевич. Сын рязанского князя Юрия Ингваревича, опытный богатырь и воин, руководил рязанским посольством в ставку Батыя еще до монгольского нашествия.

По легенде в один из набегов на русские земли в 1237 году Батый, наслышанный о невероятной красоте жены Федора Евпраксии, потребовал ее к себе в наложницы. «Негоже тебе, хану басурманскому, хотеть наших жен и дочерей», — ответил на это Федор. За дерзость князя убили, а Евпраксия вместе с сыном Иваном прыгнула с высокой стены терема. И, как тогда говорили, «заразилась», то есть убилась сразу — зараз. Кстати, редкое имя Евпраксия в городке и сегодня популярно.

Река, события стародавние помнящая, в наши дни стала одним из любимых мест отдыха. От плотины начинается построенная недавно деревянная набережная, по вечерам подсвеченная фонарями. Возле самой кромки воды установлены небольшие табуретки «на двоих» — не иначе как для того, чтобы влюбленным парочкам на дивные закаты любоваться. Чуть подальше оборудован пляж с белым песком и тоже деревянными лежаками и беседками.

И правильно, что не закатали в бетон землю вековую. Так ей привычнее, роднее. Да и людям уютнее. Тренажеры, волейбольная площадка — все есть, что душе отдыхающего угодно. И гоняют сегодня мяч по траве на берегах Осетра Федоры с Иванами. А вот ту девчушку, что у берега терем из песка строит, может, тоже Евпраксией кличут.

Яблоневый цвет

В Зарайске все близко. Стоит подняться в горку, на прощание бросив в Осетр монетку, как снова оказываешься в центре города. Центральная Советская улица сейчас особенно хороша: признаюсь, настолько пышно цветущих яблонь не видела я ни в одной российской деревне.

Нежно-розовые молодые деревья, посаженные совсем недавно, так и манят пройтись по улице Красноармейской. На нее после реконструкции и местные-то приходят полюбоваться, что уж говорить о туристах. Здесь тихо и по-особенному мирно. Дворик отдыха не только малышей, но и взрослых вполне может конкурировать с лучшими детскими площадками столицы.

А к деревянным качелям мчалась я на всех порах, словно в детство вернулась.

— Поберегись! — слышу, раскачиваясь, где-то в стороне. И вижу, как пара бодрых пенсионеров гордо проезжает мимо на новомодных самокатах. Спешу за ними и через пару минут оказываюсь перед еще одной достопримечательности Зарайска. Водонапорная башня, построенная в 1916 году, внешне напоминает донжон из красного кирпича. Дверь распахнута — сейчас это одна из лучших смотровых площадок Подмосковья.

А раньше обеспечивала она водой близлежащие улицы. Заходить не спешу: небольшой парк у подножья этого 29-метрового архитектурного сооружения тоже заслуживает внимания. Под ногами — белый песок! На нем разместились загадочные инсталляции и удобные красно-белые кресла. Детский смех и звон велосипедов, на которых мальчишки гоняют вокруг башни, дополняет почти футуристическое зрелище.

— Да вы наверх заберитесь, не пожалеете! — советует проходящая мимо женщина. — Снизу наш Зарайск зараз не обнимешь.

И то правда: в этом очень компактном городе насчитывается свыше 300 археологических, архитектурных, исторических и литературных памятников. Надо лезть. Получаю каску — своды над лестницами низкие, даже при моем невысоком росте голову беречь надо. А подъем дался легко: между пролетами установлены лавочки для отдыха.