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"Сделала определенные выводы": россиянка разочаровалась в черноморском курорте

Lenta.ru
5 часов назад
Россиянка съездила на бюджетный черноморский курорт в Сукко, популярный среди семейных пар с детьми, и разочаровалась. О впечатлениях туристки рассказала ее подруга, которая также поделилась своим мнением об отдыхе под Анапой — отзывы опубликованы в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
"Сделала выводы": россиянка о черноморском курорте
Фото: Под зонтикомПод зонтиком
Автор блога отметила, что ее подруга не изучила информацию о курорте и понадеялась на «комфортный» отдых. Девушка посчитала, что Сукко — обычный поселок, где можно провести бюджетный отпуск на море. Тем не менее туристка столкнулась с большим количеством детей и отсутствием выбора для развлечений.
«Все мы конечно разные, я ее не сужу, но для себя сделала определенные выводы»,
— прокомментировала отзыв подруги блогер.
Как объяснила владелица канала, Сукко считается одним из самых живописных курортов Краснодарского края. К тому же, из-за низких цен, чистого моря и удобного пляжа отдых в этом поселке привлекает семейные пары с детьми. Здесь же построен всероссийский Детский центр «Смена» и множество пансионатов.
«Моя знакомая допустила ошибку, посчитав, что здесь отдыхающих с детьми, как и везде»,
— заключила россиянка.
Путешественница добавила, что отдыхала в Сукко в июле 2021 года и осталась довольна поездкой. Так, она рассказала, что курорт «по карману семье с достатком даже чуть ниже среднего» — обед в столовой для троих человек обошелся ей в 600 рублей, а море она оценила как «гораздо чище, чем в Анапе».
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