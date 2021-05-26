"Сделала выводы": россиянка о черноморском курорте

Россиянка съездила на бюджетный черноморский курорт в Сукко, популярный среди семейных пар с детьми, и разочаровалась. О впечатлениях туристки рассказала ее подруга, которая также поделилась своим мнением об отдыхе под Анапой — отзывы опубликованы в блоге на платформе « Яндекс.Дзен ».

Фото: Под зонтиком Под зонтиком

Автор блога отметила, что ее подруга не изучила информацию о курорте и понадеялась на «комфортный» отдых. Девушка посчитала, что Сукко — обычный поселок, где можно провести бюджетный отпуск на море. Тем не менее туристка столкнулась с большим количеством детей и отсутствием выбора для развлечений.

«Все мы конечно разные, я ее не сужу, но для себя сделала определенные выводы»,

— прокомментировала отзыв подруги блогер.

Как объяснила владелица канала, Сукко считается одним из самых живописных курортов Краснодарского края. К тому же, из-за низких цен, чистого моря и удобного пляжа отдых в этом поселке привлекает семейные пары с детьми. Здесь же построен всероссийский Детский центр «Смена» и множество пансионатов.

«Моя знакомая допустила ошибку, посчитав, что здесь отдыхающих с детьми, как и везде»,

— заключила россиянка.