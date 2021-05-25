Местные жители жалуются на небывалые пробки, а эксперты предупреждают об изношенности канализации.

По прогнозам экспертов, в летний период въезд туристов в Сочи на личных автомобилях может быть ограничен. Местные жители жалуются, что инфраструктура уже сейчас не выдерживает натиск гостевого потока.

Еще до начала основного курортного сезона в городе начались пробки, курьеры и таксисты из-за заторов лишаются львиной доли заработков, с наплывом приезжих не справляется даже канализация, при этом цены растут как на дрожжах

Вопрос об ограничении въезда гостевых автомобилей в Сочи на днях был поднят на законодательном собрании Краснодара. Для снижения количества машин на курорте рассматривают разные варианты, в том числе организацию платного въезда для туристов или разрешение на передвижение по городу в определенные дни автомобилей с четными и нечетными номерами, как за рубежом.

Сочинцы даже начали в соцсетях своеобразный флэшмоб: они фотографируют плакаты, надписи на футболках и наклейки на машинах со слоганом: «Не приезжайте к нам!», «Не приезжайте к нам на автомобилях!». Таким образом местные жители пытаются убедить туристов, что Сочи не резиновый, и даже при закрытых границах в России вполне можно найти другие места для отдыха.

Впрочем, самые предприимчивые уже уже предвкушают новый способ заработка — сдавать отдыхающим не только жилье, но и автомобили.

Хозяева из Лазаревского, у которых мы забронировали на июнь однушку, сообщили, что могут сдать нам в аренду свою старенькую иномарку за 1,5 тысячи в сутки,

— рассказала „Московскому комсомольцу“ Юлия из Питера, собирающаяся отдохнуть на российском курорте.

— В целом неплохой получается заработок 6,5 тысяч в день за небольшую квартирку без особого ремонта и старую машину. При этом средняя зарплата в городе составляет около 30 тысяч рублей. А сочинцы еще и недовольны наплывом туристов». Однако представители туриндустрии Сочи уверены: нехватка парковок и серьезные заторы в городе из-за обилия туристов — это не самое страшное.

«Главная проблема в том, что канализационные сети Большого Сочи были признаны полностью изношенными еще в 2010 году, с тех пор для их модернизации ничего так и не было сделано. Перед олимпиадой были реконструированы только очистительные сооружения Адлера. То есть мы имеем дело с тем, что большинство нечистот так или иначе без какой либо очистки попадает в море»,

— цитирцет издание турагента Елену Куницыну.

«В этом году даже в мае вода в некоторых бухтах курорта уже серьезно загрязнена. Например, жители жалуются на выброс канализации в районе пляжей Мамайки, — продолжает Куницына. — Летом, особенно в условиях огромного количества туристов и дополнительного роста нагрузки на канализацию, практически во всех поселках курорта купаться будет просто опасно. Отдыхающие начнут повально заражаться ротовирусом, который всегда бушует у нас в июле и августе».

Соблюдение защитных мер от коронавируса на местных пляжах тоже вызывает большие вопросы. Большая часть территории будет заставлена плотно стоящими друг к другу лежаками, но в популярных местах их стоимость за день уже сейчас доходит до 1,5 тысяч рублей, в прошлом году они стоили в 2 раза меньше.