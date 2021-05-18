Почему на внутренних рейсах нет duty-free

В этом году многие россияне вновь выбирают путешествия по России из-за закрытых границ и подорожавших путевок за границу. Однако люди столкнулись с одной неприятностью – во время перелета по России нельзя воспользоваться магазинами беспошлинной торговли duty-free. Они расположены только в той части аэропорта, где есть выходы к международным рейсам. Такие магазины также можно встретить на вокзалах, если вы уезжаете за границу, а также, если вы переходите границу страны пешком.

Товары в этих магазинах не облагаются НДС, поэтому их стоимость значительно ниже. Для многих покупки в них стали неотъемлемой частью отпуска. Женщины любят покупать в них косметику и парфюмерию, а мужчины отдают предпочтение алкогольным напиткам. Кроме того, в них часто можно встретить сувениры, поэтому туристы предпочитают покупать их перед вылетом домой.

На внутренних рейсах магазины беспошлинной торговли не встречаются, так как люди не вылетают за пределы таможенного союза. В него входит пять стран: Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения.

Так как duty-free – магазины с беспошлинной торговлей, соответственно, на внутренних рейсах пошлина все равно должна взиматься. Поэтому, вылетая на курорты Краснодарского края или Крыма вы не сможете купить товары по сниженной цене.