Эстонец рассказал о плюсах Челябинска

Российский блогер рассказал о своем друге-эстонце, который побывал в Челябинске. Несмотря на то, что до этого он уже бывал в главных туристических городах России, Танкоград и его жители смогли впечатлить путешественника из Эстонии.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

По словам эстонца, в сравнении с Москвой и Санкт-Петербургом в Челябинске не так много достопримечательностей. Однако он понимает, что это в первую очередь промышленный центр и заводам отдан приоритет. Тем не менее он выделил для себя несколько плюсов города.

Во-первых, путешественник отметил, что в Челябинске очень солнечно. За то время, которое он там находился, ни разу не начался дождь. По его словам, в Эстонии за весь год может быть меньше солнечных дней.

Во-вторых, Челябинск является одним из крупнейших городов региона и в нем есть масса занятий и развлечений. Начиная от крупных торговых центров и заканчивая театрами и массовыми мероприятиями.

В-третьих, эстонец подчеркнул местный темп жизни и отношение людей. По его словам, в Челябинске очень добрые и гостеприимные люди, которые не испытывают негатива к иностранцам.

В-четвертых, путешественник отметил местную природу. Его удивило, что буквально в 50 километрах от города уже можно увидеть уникальную природу Уральских гор. Эстонец рассказал, что считает эти места одними из самых красивых в России.