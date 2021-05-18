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Эстонец рассказал о плюсах Челябинска после путешествия по России

Слово и Дело
46 минут назад
Российский блогер рассказал о своем друге-эстонце, который побывал в Челябинске. Несмотря на то, что до этого он уже бывал в главных туристических городах России, Танкоград и его жители смогли впечатлить путешественника из Эстонии.
Эстонец рассказал о плюсах Челябинска
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело
По словам эстонца, в сравнении с Москвой и Санкт-Петербургом в Челябинске не так много достопримечательностей. Однако он понимает, что это в первую очередь промышленный центр и заводам отдан приоритет. Тем не менее он выделил для себя несколько плюсов города.
Во-первых, путешественник отметил, что в Челябинске очень солнечно. За то время, которое он там находился, ни разу не начался дождь. По его словам, в Эстонии за весь год может быть меньше солнечных дней.
Во-вторых, Челябинск является одним из крупнейших городов региона и в нем есть масса занятий и развлечений. Начиная от крупных торговых центров и заканчивая театрами и массовыми мероприятиями.
В-третьих, эстонец подчеркнул местный темп жизни и отношение людей. По его словам, в Челябинске очень добрые и гостеприимные люди, которые не испытывают негатива к иностранцам.
В-четвертых, путешественник отметил местную природу. Его удивило, что буквально в 50 километрах от города уже можно увидеть уникальную природу Уральских гор. Эстонец рассказал, что считает эти места одними из самых красивых в России.
В заключение эстонский путешественник признался, что Челябинск ему понравился больше, чем Москва и Санкт-Петербург. Во многом он связал это с тем, что в крупных городах очень суматошная атмосфера, из-за которой ему становится неуютно.
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