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Названы российские города с самыми буйными туристами

Lenta.ruиещё 1
52 минуты назад
Рейтинг российских городов с самыми буйными туристами, которые чаще всех совершают правонарушения, возглавил Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА Новости.
Названы города России с самыми буйными туристами
Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»Александр Петросян / «Коммерсантъ»
Эксперты компании «Delta Системы безопасности» проанализировали более 200 тысяч вызовов, связанных с туризмом, и сделали вывод, что большинство правонарушений совершаются в Санкт-Петербурге. Второе место заняла Москва, а третье — Казань.
По данным экспертов, жители и гости Санкт-Петербурга чаще всех не платят в барах и ресторанах. В Москве другая криминогенная тенденция — в столице чаще всего фокусируются случаи нарушения общественного порядка в отелях и развлекательных заведениях. Подобные правонарушения были совершенны лицами в состоянии алкогольного опьянения.
Также в рейтинге замечен город Сочи, который оказался лидером по кражам: здесь воруют мобильные телефоны, кошельки и сумки. В Краснодарском крае чаще всего фиксируют драки.
«Спокойнее всего отдыхать в городах «Золотого кольца», здесь за 2019 и 2020 годы зафиксировано наименьшее количество правонарушений»,
— заключили в компании Delta.
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