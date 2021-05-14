Россияне признались в курортных романах на отдыхе

Согласно результатам опроса сервиса путешествий “Туту.ру”, около 28 процентов россиян заводили на отдыхе курортные романы.
Фото: Кадр из фильма "Любовь и голуби"Кадр из фильма "Любовь и голуби"
При этом туристы чаще вступают в отношения с такими же отдыхающими, как и они сами: в подобных романах признались 17% респондентов. Романы с местными жителями в отпуске заводили, согласно результатам опроса, 11% отдыхающих.
В негативном отношении к любого рода курортным романам признались 38% опрошенных туристов, еще 34% отметили, что были бы не против таких отношений, но у них не было подходящего случая.