«Месили ногами грязь и ходили в туалет на улице, но все равно рады»

Редакторы "Рамблера" делятся своими историями из путешествий. Сегодня мы расскажем об отдыхе в арт-парке Никола-Ленивец, которая известна обилием архитектурных объектов, разбросанных по огромной территории среди леса и полей.

Фото: helga-tut.livejournal.com helga-tut.livejournal.com

Вокруг Николы очень много информационного шума. Хотя место классное, культовое, старое. Шум почему-то о том, как трудно до него добраться, как сложно там выживать. Ну, туалет на улице, скажем честно. И да, дорога в колдобинах. Поэтому лучше пожалеть свою машину и добраться от Калуги на такси до точки проживания.

На территории турбазы работает хороший Интернет, так что можно ехать даже тем, кто планирует удаленно работать. Мы жили в доме «Клевер», ели в кафе «Угра», но так как оно закрывается в 20:30, взяли с собой из дома мандарины, орешки и вино, которое остужали в лужи грязи. Да, необычные условия требуют необычных решений.

личный архив

Мы приехали в Николу в апреле, поэтому месили ногами грязь, но все равно остались рады. Людей почти не было, а значит и не было очередей в душ и туалет. Девушкам я бы посоветовала брать с собой фен, потому что там его нет и это будет большая проблема для обладательниц длинных волос.

Также многие говорят, что без велосипеда и машины в Николе делать нечего. Но максимальное расстояние от одного объекта до другого не превышает 10 километров. За два дня мы обошли воообще все постройки, включая старые и не указанные на карте, плюс дошли до деревни Звизжи.

личный архив

Можно ходить строго по карте, но мы уже бывалые ходоки, поэтому гуляли не всегда очевидными тропами и это было похоже на настоящий поход с грязью, прыжками и переправами. Люди, которые едут по сделанной дорожке и подходят к объекту его посмотреть, очень многого себя лишают. Лишают себя приключений!