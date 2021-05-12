Туристы в Сочи: «Ценники переписывались на глазах»

Россияне, побывавшие в Сочи на майских праздниках, рассказали о стремительном росте цен на курорте. Своими историями туристы поделились с « Московским комсомольцем ».

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости Артур Лебедев / РИА Новости

Так, жительница Москвы пожаловалась на местных бизнесменов, которые начали «задирать» цены. По словам женщины, отпуск на четверых человек ей обошелся в 200 тысяч рублей, при этом семья жила в скромном отеле, а питалась в бюджетных столовых.

«Ценники переписывались буквально у нас на глазах, за три дня стоимость блюд в кафе, где мы ужинали в первый вечер, выросла на 20-25 процентов»,

— так туристка описала свой отдых.

Другой россиянин рассказал об отсутствии сервиса при завышенных ценах. Мужчина пояснил, что снимал номер в Сочи на майские праздники за 15 тысяч рублей и остался разочарован.

«За эти деньги в комнате не смогли сделать даже полноценную уборку, под кроватью и в шкафах было все в пыли, а на чашках и стаканах были заметны грязные разводы. Бесплатно в номер не приносили даже воду. Шведский стол на завтрак тоже разнообразием не порадовал»,

— вспомнил путешественник.