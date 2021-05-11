«Жила в старинном тереме с ремонтом круче, чем турецком отеле»

Редакторы "Рамблера" делятся своими историями из путешествий. На этот раз мы расскажем о поездке в Лесной терем Асташово, который находится в Костромской области.

Фото: Twitter Twitter

Я увидела терем на фото и ещё в начале зимы забронировала путешествие. Конечно, смущала долгая дорога из Москвы, которая состояла из восьмичасового пути до Галича на поезде, а потом еще полутора часов на такси. Но в Асташовском тереме оказалось замечательным примерно все: общий вид, сохранённые старинные элементы декора и диковинные вещицы из прошлого, печь, на которой можно лежать и в которой до сих пор готовят.

личный архив

В Асташово вы найдете множество развлечений в русском стиле, которые сильно зависят от сезона. Я ездила зимой, поэтому мне были доступны лыжи, коньки, концерт (где мы пели замечателньные романсы), разжигание костра, походы, катание на санях, баня, экскурсии, снегоходы, настольные игры, самогон и хреновуха, изучение близлежащих деревень и монастырыей, а также прослушивание аудиогидов.

Внутри Терема: красивые ванные и горячая вода, тёплый пол, льняное пастельное белье из Британии, лампы и витражи, вешалки, халаты, тапочки и полотенца, вкусная еда, мягкие подушки, тёплые одеяла, хорошая посуда. Скажу честно, я жила в старинном тереме с ремонтом круче, чем в турецком отеле.

Из минусов выделю не очень сильный Интернет, но а) туда надо ехать за отдыхом и лучше с заранее скаченным сериалом, б) все-таки Интернета хватило, чтобы выкладывать фотографии в социальные сети.

личный архив

Кстати, жить можно не только в тереме, но и в дубль-доме. Какое-то время мне удалось пожить в «Елке», где могут уместиться аж 6 человек. И это очень уютный дом со всем необходимым для жизни, включая достойную кухонную утварь. Подойдет для семьи или компании друзей.

Уже после дня "акклиматизации на новом месте", понимаешь, что

люди сделали это место для людей. Сделали так, чтобы было самим было приятно здесь находиться. Идея бизнеса развивалась в процессе реставрации терема и это заметно. Даже трудно вообразить, сколько денег и сил пришлось вложить, чтобы возродить подлинную красоту здания и сделать его комфортным для жизни по современным меркам. Поэтому особенно приятно написать об этом опыте на большую аудиторию, так как такие истории должны знать люди.

личный архив

Итоговая сумма отдыха сильно зависит от того, на какие развлечения вы рассчитываете. Даже если вы будете гулять бесплатно вокруг терема, то уборщица все равно будет каждый день пылесосить и протирать что-то, а повар будет готовить самые разные блюда по три раза в день. У вас будет современная ванная комната с хорошим напором воды и качественные шампуни. Любой человек в доме сможет ответить на ваш вопрос и оказать помощь. Ощущение сервиса и того, что вы важны, конечно, греет.

Я много путешествую по России и миру, поэтому могу сравнить разные виды отдыха. Но вот в Асташово обязательно вернусь. Только теперь не зимой, а осенью или летом.