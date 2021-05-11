Россияне повально заинтересовались отдыхом в Дагестане

По словам спикера, в регион направлялись как самостоятельные путешественники, так и организованные группы. Уточняется, что наиболее распространенным форматом отдыха стали трех- и четырехдневные поездки, при этом туристы почти перестали беспокоится насчет безопасности в республике.

Высокий спрос эксперт объяснила успешной рекламной кампанией, в ходе которой по телевидению показывали культурные и развлекательные программы о северокавказских регионах. «Плюс повлияло закрытие границ и то, что на Кавказе погода теплее, чем в средней полосе, и тем более в северных регионах России», — отметила пресс-секретарь.