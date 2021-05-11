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Россияне повально заинтересовались отдыхом в Дагестане

Lenta.ru
18 часов назад
Российские туристы повально заинтересовались отдыхом в Дагестане. Об этом сообщает «Интерфакс».
Россияне повально заинтересовались отдыхом в Дагестане
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Как заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, за прошедшие майские праздники Северный Кавказ стал одним из ключевых направлений для отпуска внутри страны и пережил настоящий туристический бум.
По словам спикера, в регион направлялись как самостоятельные путешественники, так и организованные группы. Уточняется, что наиболее распространенным форматом отдыха стали трех- и четырехдневные поездки, при этом туристы почти перестали беспокоится насчет безопасности в республике.
Высокий спрос эксперт объяснила успешной рекламной кампанией, в ходе которой по телевидению показывали культурные и развлекательные программы о северокавказских регионах. «Плюс повлияло закрытие границ и то, что на Кавказе погода теплее, чем в средней полосе, и тем более в северных регионах России», — отметила пресс-секретарь.
Отдых в России,Ирина Тюрина,Российский союз туриндустрии,
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