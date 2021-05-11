«Турист чем меньше знает, тем лучше спит»

Основатель и руководитель Hotel Business Academy и Hotel Business Forum Алексей Волов поделился на своей странице в Фейсбуке профессиональной оценкой текущей ситуации в индустрии гостеприимства Крыма по итогам поездки на полуостров.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Отдав должное живописной природе, новому Крымскому мосту и федеральной трассе, проложенной по полуострову, хорошей кухне, а также гостеприимству местных жителей, специалист акцентировал внимание на нерешенных проблемах туристического сектора.

«Из-за монопольного положения цена на размещение выросла кратно. Гостиничный продукт, что на материковой части, стоит условно не более 4 тыс. руб., в Крыму сейчас продается за 12–14 тыс. руб. И это – в стандартном номере отеля среднего уровня»,

– пишет Алексей.

«Если бы здесь был только фактор “спроса-предложения”, я был бы полностью на стороне отельеров – конечно, если есть возможность зарабатывать, тем более на сезонном рынке, это нужно делать. Но не в этот раз, простите Ведь вопрос хотя бы скромного подтягивания качества услуг в направлении бешеного роста цен перед большинством “профессионалов”, к сожалению, не стоит»,

– добавляет он.

И приводит пример:

«Цену повысить в 3 раза? Не вопрос. Ведь многие слышали про revenue management. Много ли ума-то надо умножить на 3? Но вот воду в бутылках поставить при этом в номер почему-то не считают нужным, ведь есть общий кулер на этаже, и так сойдет! За 3-4 тыс. руб. – возможно, но если вы берете 12 тыс., простите, удосужьтесь потратить 30 руб. на две бутылки воды».

Эксперт также обращает внимание на серьезные проблемы с уборкой гостиничных номеров, убогое меню в отельных ресторанах. Кроме того, на неразвитую инфраструктуру курортов, загрязненность многих пляжей, плохую экологию – канализационные стоки зачастую сбрасываются прямо в море.

«Местные жители об этом знают Поэтому они купаются только в правильных местах, хорошие отели возят своих гостей в эти же места. Но не все, как мы понимаем... Массовый турист чем меньше знает, тем лучше спит »

– пишет Алексей.

Специалист подводит итог:

«Многие любят Крым, ситуацию осознают и переживают. Где-то в душе я надеюсь, что все, кто зарабатывает в этом сезоне втридорога на гостях, всё же “включат мозг” и успеют хотя бы что-то изменить в своем сервисе и продукте за оставшийся до активного сезона месяц. Пока же туристам под личиной развития внутреннего туризма предлагают поиметь кучу проблем за их же деньги, и в этом году – вполне немалые».

Публикация собрала несколько сотен откликов, в том числе и от местных отельеров.

«Как бы ни хотелось возразить, но да, всё так и есть», – пишет в комментариях топ-менеджер одной из крымских гостиниц. «Горькая, но правда», – добавляют представители турбизнеса полуострова.

Впрочем, приводят и позитивные примеры: «Отработав прошлый сезон, заработав деньги и увидев смысл развития, ряд отелей занялись реновацией инфраструктуры и номерного фонда, во всяком случае в Ялте». При этом автор комментария признает, таких объектов размещения немного.

«Ситуация печальная. Регресс. Потому что у местного гостиничного бизнеса стойкое убеждение: “А куда отдыхающим еще ехать на море – только к нам! И так сойдет!” Когда и какие меры поменяют, наконец, это пагубное для отельеров мышление?»

– задается вопросом один из респондентов.

Многие обращают внимание на то, что проблема – в отсутствии конкуренции:

«Сейчас гостиницы пользуются возможностью заработать в силу отсутствия выбора у туристов. Но так будет не всегда: когда границы откроются и у людей снова появится возможность полететь на курорты Греции, Испании, Италии, за лояльность путешественников придется бороться».

На пост Алексея Волова откликнулись и туристы. Причем далеко не все считают, что исправить ситуацию с завышенными ценами и низким уровнем сервиса на отечественных курортах способно только государство – административными мерами.

«Должна поменяться психология тех, кто приобретает услуги. Многие проблемы – от безразличия потребителей, их готовности покупать некачественный продукт, мириться с плохим сервисом, действовать по принципу “Подумаешь, не убрали в номере или нахамили – потерпим ”», «Изменить положение дел можем только мы сами, требуя, настаивая и “голосуя ногами”»,