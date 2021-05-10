Какие улицы Москвы названы в честь женщин

В Москве более трех с половиной тысяч улиц, проспектов, переулков и площадей, и лишь малая часть из них названа в честь известных женщин. «Рамблер» расскажет об улицах, которые так или иначе связаны с прекрасным полом.

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И, наконец, названия, образованные от фамилий домовладельцев: Княжнина улица, Костомаровская набережная и переулок, Лаврушинский переулок, Люсиновская улица, 1-й и 3-й Люсиновские переулки.

Теперь давайте разберемся, как проходит процесс выбора улиц в Москве. На основании закона «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы» 1997 года жители, организации или администрации муниципальных образований Новой Москвы имеют право обратиться с предложением о наименовании улиц в честь конкретных событий, людей и так далее. Однако есть требования к названиям. Например, они не должны иметь повторов, должны вписываться в существующую топонимическую систему и отсылать к истории или особенностям местности. А имена известных людей можно присваивать исключительно новым улицам, и не раньше, чем через десять лет после их смерти.