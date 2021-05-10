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Какие улицы Москвы названы в честь женщин

Мария Грибова
3 часа назад
В Москве более трех с половиной тысяч улиц, проспектов, переулков и площадей, и лишь малая часть из них названа в честь известных женщин. «Рамблер» расскажет об улицах, которые так или иначе связаны с прекрасным полом.
Какие улицы Москвы названы в честь женщин
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как удалось выяснить, почти только два процента столичных топонимов связаны с женщинами. Среди них есть такие деятели искусства и науки, как Галина Вишневская, Прасковья Жемчугова, Софья Ковалевская, Вера Мухина, Саломея Нерис, Варвара Степанова, Леся Украинка.
Партизаны и герои войны: Екатерина Буданова, Валентина Гризодубова, Наталья Качуевская, Наталья Ковшова, Василиса Кожина, Елена Колесова, Зоя Космодемьянская и другие.
Революционеры и политики: Инесса Арманд, Александра Артюхина, Индира Ганди, Надежда Крупская, Роза Люксембург, Анна Северьянова и другие.
И, наконец, названия, образованные от фамилий домовладельцев: Княжнина улица, Костомаровская набережная и переулок, Лаврушинский переулок, Люсиновская улица, 1-й и 3-й Люсиновские переулки.
Теперь давайте разберемся, как проходит процесс выбора улиц в Москве. На основании закона «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы» 1997 года жители, организации или администрации муниципальных образований Новой Москвы имеют право обратиться с предложением о наименовании улиц в честь конкретных событий, людей и так далее. Однако есть требования к названиям. Например, они не должны иметь повторов, должны вписываться в существующую топонимическую систему и отсылать к истории или особенностям местности. А имена известных людей можно присваивать исключительно новым улицам, и не раньше, чем через десять лет после их смерти.
Нет точной статистики о том, сколько в Москве улиц, названных в честь мужчин или женщин. Однако одно мы знаем точно — улиц, названных в честь известных мужчин, по определению больше, чем женских. Но стоит отметить, что увековечение имен — не основная задача улиц, их основная задача — ориентирование по городу.
Отдых в России,Елена Колесова,Софья Ковалевская,Зоя Космодемьянская,Василиса Кожина,Прасковья Жемчугова,Екатерина Буданова,Варвара Степанова,Индира Ганди,Надежда Крупская,Леся Украинка,Вера Мухина,Галина Вишневская,
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