Где в России увидеть «дышащего» огнем Змея Горыныча

Одно из самых популярных мест Липецкой области — природный парк "Кудыкина гора", расположенный на берегу реки Дон. Там можно увидеть сказочного Змея Горыныча, скифскую крепость и ферму с необычными животными. Редактор "Рамблера" побывала в парке и рассказывает, что там посмотреть.

Фото: @park.kudikinagora @park.kudikinagora

Что это за парк

@park.kudikinagora

"На Кудыкину гору воровать помидоры", — вы точно слышали этот фразеологизм в ответ на вопрос "Куда ты?" или "Зачем?". Название парка — отсылка к древнему суеверию. Чтобы избежать сглаза, в старину путники не говорили, куда они идут, а отвечали любопытным про Кудыкину гору.

Парк открыли в 2007 году, а несколько лет назад, в 2017-м, его полностью обновили. Проектом занималось московское архитектурное бюро Megabudka. В итоге получилось продуманное пространство с хорошей инфраструктурой и большим выбором семейных развлечений. Концепция парка строится вокруг русских сказок про богатырей и Змея Горыныча. И все это на фоне родных пейзажей: березок, рек, полей и холмов.

Как добраться

@park.kudikinagora

Парк "Кудыкина гора" находится в селе Каменка. Это примерно в 40 километрах от Ельца, в 11 — от Задонска и в 70 — от Липецка. От ближайших городов ходят автобусы, но удобнее всего добираться на машине. От Москвы можно доехать по трассе М4. Дорога займет около пяти часов без пробок. При этом в парке можно остановиться на ночь: на территории есть деревянные домики, сдаваемые в аренду, и кемпинг.

Чем заняться

Вход в парк бесплатный, как и парковка. Людей в выходные дни много, но за счет того, что место очень просторное (500 гектаров), толп особо нет, и находиться там комфортно. Даже можно в одиночестве побегать по зеленым полям и устроить тихий пикник.

kudikina-gora.org

В парке разработаны прогулочные маршруты, проходящие через главные достопримечательности. Одна из них — 15-метровый арт-объект в виде Змея Горыныча. В теплое время года, с мая по сентябрь, в парке устраивают представления, и по вечерам можно посмотреть как Змей Горыныч "извергает" пламя.

Прямо по центру "Кудыкиной горы" построили деревянную крепость по чертежам IV — V века. Во время раскопок в 2006 году археологи обнаружили, что по близости был скифский поселок, поэтому на территории было воссоздано древнее городище. Вход в крепость — 300 рублей. Внутри нее можно сходить в исторический музей и поучаствовать в мастер-классах.

@park.kudikinagora

Еще на территории парка есть ферма с альпаками, верблюдами, енотами, лошадями и пони, которых можно покормить, древний курган, скульптуры богатырей, купель, бани, источник с целебной водой, чайный домик и даже церковь. А для активного отдыха можно арендовать велосипед или каяк для сплава по реке.

Где поесть

Не так давно в парке построили новый ресторанный комплекс. Там есть отдельная кофейня, недорогое кафе c русскими блюдами и ресторан со стильным интерьером, авторской кухней и московскими ценами. От того, что вокруг парка одни деревни, где люди сажают картофель на огородах, даже становится неловко, глядя на меню с черной икрой. Гуляя по "Кудыкиной горе", можно еще взять еду на вынос в фудтраке: рядом с фермой готовят лепешки.