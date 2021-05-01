Обстановка с COVID-19 в Крыму "нестабильна" к началу сезона

Обстановку с коронавирусом в Крыму назвали нестабильной. Об этом рассказала руководитель межрегионального управления по Крыму Наталья Пеньковская.

«Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день нестабильная. По цифрам заболеваемости мы вернулись к цифрам конца октября. После третьей декады марта заболеваемость пошла на подъем, темпы прироста – от 3 до 8%, и тенденции к снижению мы сегодня не наблюдаем», – цитирует Пеньковскую РИА «Новости».

По мнению Натальи Пеньковской, введение выходных в мае и ограничительные меры позволят стабилизировать ситуацию.