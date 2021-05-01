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Обстановка с COVID-19 в Крыму "нестабильна" к началу сезона

Диана Товсепова
2 часа назад
Обстановку с коронавирусом в Крыму назвали нестабильной. Об этом рассказала руководитель межрегионального управления по Крыму Наталья Пеньковская.
Обстановка с COVID-19 в Крыму "нестабильна" к началу сезона
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день нестабильная. По цифрам заболеваемости мы вернулись к цифрам конца октября. После третьей декады марта заболеваемость пошла на подъем, темпы прироста – от 3 до 8%, и тенденции к снижению мы сегодня не наблюдаем», – цитирует Пеньковскую РИА «Новости».
По мнению Натальи Пеньковской, введение выходных в мае и ограничительные меры позволят стабилизировать ситуацию.
При этом люди должны понимать, что в Крыму отменены массовые мероприятия и сохраняется масочный режим.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Италия возобновляет выдачу виз россиянам.
Отдых в России,РИА Новости,
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