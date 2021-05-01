Российская авиакомпания "подпортила" туристам майские праздники

Российская авиакомпания, как сообщают в Сети, задерживает рейсы на несколько часов без объяснения причин.

В Сети пишут о массовых необоснованных задержаниях рейсов на 6-8 часов.

Иногда вылеты задерживаются на период до суток. В публикациях упоминается рейс в Симферополь. Пассажиры случайно узнали о его переносе на следующий день.