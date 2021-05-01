Российская авиакомпания "подпортила" туристам майские праздники

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Российская авиакомпания без объяснения массово задерживает рейсы

Диана Товсепова
2 часа назад
Российская авиакомпания, как сообщают в Сети, задерживает рейсы на несколько часов без объяснения причин.
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Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В Сети пишут о массовых необоснованных задержаниях рейсов на 6-8 часов.
Иногда вылеты задерживаются на период до суток. В публикациях упоминается рейс в Симферополь. Пассажиры случайно узнали о его переносе на следующий день.
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