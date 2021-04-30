"Водоворот, пожирающий людей": что известно о воронке Байкала

Озеро Байкал – одно из главных сокровищ России, к которому стекаются туристы со всего мира. И неудивительно, ведь Байкал поражает своими пейзажами практически в любое время года. Однако озеро также окутано десятками легенд. Согласно одной из них, в Байкале есть зловещий водоворот. Подробнее об этом –в материале "Рамблера".

Всего на несколько дней в году на водной глади знаменитого озера образуется водоворот, который прозвали "Чертовой воронкой". Туристы предпочитают обходить его стороной, ведь воронка засасывает все, что окажется поблизости: рыб, людей и даже лодки. Бурятские племена убеждены – именно в этом водовороте находится проход в мир мертвых, через которую души умерших грешников отправляются в ад.

"Чертова воронка" расположена в 30 километрах юго-восточнее острова Ольхон в самой глубоководной части Байкала. Что удивительно, площадь водоворота всего два квадратных километра. Ученые по сей день не могут установить точную причину этого природного явления.