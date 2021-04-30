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"Водоворот, пожирающий людей": что известно о зловещей воронке Байкала

Мира Маркина
10 часов назад
Озеро Байкал – одно из главных сокровищ России, к которому стекаются туристы со всего мира. И неудивительно, ведь Байкал поражает своими пейзажами практически в любое время года. Однако озеро также окутано десятками легенд. Согласно одной из них, в Байкале есть зловещий водоворот. Подробнее об этом –в материале "Рамблера".
"Водоворот, пожирающий людей": что известно о воронке Байкала
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Всего на несколько дней в году на водной глади знаменитого озера образуется водоворот, который прозвали "Чертовой воронкой". Туристы предпочитают обходить его стороной, ведь воронка засасывает все, что окажется поблизости: рыб, людей и даже лодки. Бурятские племена убеждены – именно в этом водовороте находится проход в мир мертвых, через которую души умерших грешников отправляются в ад.
"Чертова воронка" расположена в 30 километрах юго-восточнее острова Ольхон в самой глубоководной части Байкала. Что удивительно, площадь водоворота всего два квадратных километра. Ученые по сей день не могут установить точную причину этого природного явления.
Житель Иркутска Игорь Евлампиев увидел воронку воочию летом 2003 года, проплывая на катере по Байкалу. На закате он заметил темное пятно, внезапно образовавшееся на поверхности воды, которое стремительно разрасталось. Вскоре, по словам Игоря, на месте пятна возникло отверстие, воздух над которым окрасился в темно-лиловые тона. Догадавшись об опасности, Евлампиев немедленно развернул катер и уплыл в противоположном направлении.
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