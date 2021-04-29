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10 лучших мест России для путешествий

Даня Виттиг
4 часа назад
Так как международный туризм все еще находится на стадии паузы, тренд на путешествия внутри страны продолжается. В новом видео "Рамблер" расскажет про 10 мест в России, которые достойны того, чтобы их увидеть.
Совсем недалеко от Петербурга находятся Ладожские шхеры. Это небольшие острова, которые можно осмотреть, купив экскурсию на катере. А рядом с Кировском находятся хибины — это крупный горный массив с озерами и водопадами. Но в эти места лучше ехать осенью.
Зимой стоит поехать в морозную Якутию, где морозы могут достигать минус 67 градусов. Местный колорит поражает! Остальные места ищите в видео.
Ранее "Рамблер" сообщал, как не бояться летать на самолетах.
Отдых в России,Видео,
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