10 лучших мест России для путешествий

Так как международный туризм все еще находится на стадии паузы, тренд на путешествия внутри страны продолжается. В новом видео "Рамблер" расскажет про 10 мест в России, которые достойны того, чтобы их увидеть.

Совсем недалеко от Петербурга находятся Ладожские шхеры. Это небольшие острова, которые можно осмотреть, купив экскурсию на катере. А рядом с Кировском находятся хибины — это крупный горный массив с озерами и водопадами. Но в эти места лучше ехать осенью.