Где провести солнечные выходные в Подмосковье

Если уехать далеко от Москвы нет возможности, но сменить обстановку отчаянно хочется, присмотритесь к локациям Подмосковья. Неподалеку от столицы расположены удивительные места, о которых многие даже не догадываются. Подробнее о том, где можно провести запоминающиеся выходные – в материале "Рамблера".
Коломна
Многие туристы недооценивают этот провинциальный город, которому, к слову, больше 800 лет. Однако здесь есть, на что посмотреть: множество музеев, ухоженные пляжи, колоритные здания и кремль. Кроме того, посетить Коломну стоит ради гастрономических удовольствий. Оказавшись в городе, непременно отведайте пастилу, сбитень и местные калачи.
Приокско-Терассный заповедник
В небольшом биосферном заповеднике в Серпуховском районе вы познакомитесь с зубрами и бизонами. Полюбоваться животными можно на экотропе, которых в заповеднике несколько. Одна из них подвешена на высоте восьми метров, чтобы посетители могли понаблюдать за зверями свысока.
Переделкино
Поселок на юге Москвы некогда был "местом силы" для десятков знаменитых писателей и поэтов: здесь располагались дачи Пастернака, Рождественского, Паустовского, Чуковского, Евтушенко и многих других. Теперь же дома некоторых из них превратились в музеи, в которых можно подробнее узнать о том, чем жили легенды советской литературы.