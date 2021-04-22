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Где провести солнечные выходные в Подмосковье

Мира Маркина
14 часов назад
Если уехать далеко от Москвы нет возможности, но сменить обстановку отчаянно хочется, присмотритесь к локациям Подмосковья. Неподалеку от столицы расположены удивительные места, о которых многие даже не догадываются. Подробнее о том, где можно провести запоминающиеся выходные – в материале "Рамблера".
Где провести солнечные выходные в Подмосковье
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Коломна

Многие туристы недооценивают этот провинциальный город, которому, к слову, больше 800 лет. Однако здесь есть, на что посмотреть: множество музеев, ухоженные пляжи, колоритные здания и кремль. Кроме того, посетить Коломну стоит ради гастрономических удовольствий. Оказавшись в городе, непременно отведайте пастилу, сбитень и местные калачи.

Приокско-Терассный заповедник

В небольшом биосферном заповеднике в Серпуховском районе вы познакомитесь с зубрами и бизонами. Полюбоваться животными можно на экотропе, которых в заповеднике несколько. Одна из них подвешена на высоте восьми метров, чтобы посетители могли понаблюдать за зверями свысока.

Переделкино

Поселок на юге Москвы некогда был "местом силы" для десятков знаменитых писателей и поэтов: здесь располагались дачи Пастернака, Рождественского, Паустовского, Чуковского, Евтушенко и многих других. Теперь же дома некоторых из них превратились в музеи, в которых можно подробнее узнать о том, чем жили легенды советской литературы.
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