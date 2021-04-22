Где провести солнечные выходные в Подмосковье

Если уехать далеко от Москвы нет возможности, но сменить обстановку отчаянно хочется, присмотритесь к локациям Подмосковья. Неподалеку от столицы расположены удивительные места, о которых многие даже не догадываются. Подробнее о том, где можно провести запоминающиеся выходные – в материале "Рамблера".

Коломна

Многие туристы недооценивают этот провинциальный город, которому, к слову, больше 800 лет. Однако здесь есть, на что посмотреть: множество музеев, ухоженные пляжи, колоритные здания и кремль. Кроме того, посетить Коломну стоит ради гастрономических удовольствий. Оказавшись в городе, непременно отведайте пастилу, сбитень и местные калачи.

Приокско-Терассный заповедник

В небольшом биосферном заповеднике в Серпуховском районе вы познакомитесь с зубрами и бизонами. Полюбоваться животными можно на экотропе, которых в заповеднике несколько. Одна из них подвешена на высоте восьми метров, чтобы посетители могли понаблюдать за зверями свысока.

Переделкино