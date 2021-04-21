Эксперты назвали самые популярные направления в России для отдыха с детьми

Наиболее востребованными направлениями оказались Крым и Краснодарский край, в особенности - Евпатория и Сочи. Кроме того, большим спросом пользуются объекты размещения в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Петрозаводске, Волгограде, Калининграде, Москве и Переяславле-Залесском.

По данным сервиса, семьи с детьми бронируют летний отдых в 2021 году на срок от одной до 11 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 4,8 тысяч рублей. Дешевле всего обойдется отдых в Волгограде, дороже всего - в Петрозаводске.