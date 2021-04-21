"Простолюдины корячатся в нищете": россиян разозлило новое шоу Водяновой

"Кошмар. Что за Россию она такую показывает? Лично мы настолько бедны, что кроме своей области и районного центра доехать никуда не можем! Одна ложь вокруг",
"Путешествие знаменитости под камеры, все организовано. Эти дети не прочитают жутких хроник Питера, не увидят черный снег Красноярска и мусорные завалы Читы и будут считать Россию раем. Но надеюсь, они заинтересуются и изучат ее со всех сторон, а потом решат какая сторона медали перевешивает",
"Такую Россию и я бы хотела посмотреть",
"На обочине за рекламными щитами простолюдины корячатся в нищете, хорошо что эти прекрасные дети их не увидели",
"Грязь, бомжей и нищету русского народа пусть им покажут, пусть почувствуют себя русскими".
"Россия не такая, как на ваших красочных видео. Приезжайте в Новосибирск город грязи, мусора, грузовиков и низких зарплат. Или в более мелкие города, где нищета и разруха",
"А что ж так сладенько-то? Тема хорошая, но вот я отъехал от Москвы на 200 км - а там вообще другая картинка, чем у вас в трейлере. И дальше она такая же на тыщи км - вообще не глянцевая. А тут какие-то туристические красоты и бабы в сарафанах. Сарафанов за МКАДом точно нет, ребята. Если только не "иностранный гость приехал" и надо "ему показать Россию".
"Наталья настолько любит Россию, что дети не говорят по русски. И так много негатива в комментах только потому, что наш народ не терпит двуличия и не будет об этом молчать, и подыгрывать что все так замечательно".