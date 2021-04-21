"Простолюдины корячатся в нищете": россиян разозлило новое шоу Водяновой

Модель Наталья Водянова запускает новое шоу "Русские каникулы". Вместе со своими детьми Лукасом, Виктором и Невой, которые выросли за границей, она путешествует по России, показывая им самые красивые места страны. Предпоказ документального сериала, как называют его создатели, должен был состояться вечером 21 апреля в только открывшемся после реставрации кинотеатре "Художественный". Однако, как написал выступивший продюсером шоу писатель Михаил Зыгарь , из-за "неподходящего времени" его отменили. "Рамблер" рассказывает, как отреагировали на трэвел-шоу модели россияне.

Фото: @natasupernova @natasupernova

Официальная премьера состоится 25 апреля, но на YouTube-канале стриминг-сервиса PREMIER уже опубликовали трейлер. В комментариях вокруг нового проекта развернулась активная дискуссия. Россияне обвинили Водянову в том, что в своем шоу она показывает слишком идеальную, "глянцевую" Россию:

"Кошмар. Что за Россию она такую показывает? Лично мы настолько бедны, что кроме своей области и районного центра доехать никуда не можем! Одна ложь вокруг",



"Путешествие знаменитости под камеры, все организовано. Эти дети не прочитают жутких хроник Питера, не увидят черный снег Красноярска и мусорные завалы Читы и будут считать Россию раем. Но надеюсь, они заинтересуются и изучат ее со всех сторон, а потом решат какая сторона медали перевешивает",



"Такую Россию и я бы хотела посмотреть",



"На обочине за рекламными щитами простолюдины корячатся в нищете, хорошо что эти прекрасные дети их не увидели",



"Грязь, бомжей и нищету русского народа пусть им покажут, пусть почувствуют себя русскими".

@natasupernova

По мнению россиян, по городам не ходят женщины в кокошниках и сарафанах, и тот образ страны, который транслируют в шоу, далек от реальности:

"Россия не такая, как на ваших красочных видео. Приезжайте в Новосибирск город грязи, мусора, грузовиков и низких зарплат. Или в более мелкие города, где нищета и разруха",



"А что ж так сладенько-то? Тема хорошая, но вот я отъехал от Москвы на 200 км - а там вообще другая картинка, чем у вас в трейлере. И дальше она такая же на тыщи км - вообще не глянцевая. А тут какие-то туристические красоты и бабы в сарафанах. Сарафанов за МКАДом точно нет, ребята. Если только не "иностранный гость приехал" и надо "ему показать Россию".

Кроме того, модель упрекнули в том, что ее дети не говорят на русском языке, хотя сама она родилась в России и говорит о любви к родине: