Названы лучшие места в России для отдыха без женщин

Согласно данным бронирования жилья на лето 2021 года, лучшими местами для отдыха мужской компанией без женщин стали Севастополь, Геленджик и Сочи. Помимо прочего, россияне для отпуска с друзьями рассматривают такие города как Воронеж, Осташков, Кондопога, Пено, а также Гагру в Абхазии.

Так, в Севастополе можно найти жилье от 3127 рублей за ночь, в Геленджике — от 4199 рублей, в Сочи — от 2042 рублей. Специалисты отмечают, что дешевле всего мужская компания сможет отдохнуть в Гагре — от тысячи рублей за ночь, а самый дорогой отпуск выйдет в Пено — от 15 тысяч рублей за ночь.