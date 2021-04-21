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Названы лучшие места в России для отдыха без женщин

Lenta.ru
20 часов назад
Российские мужчины назвали Севастополь лучшим городом страны, куда они поедут отдыхать только в компании друзей. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса бронирования жилья Tvil.ru, поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Названы лучшие места в России для отдыха без женщин
Фото: Константин Михальчевский / РИА НовостиКонстантин Михальчевский / РИА Новости
Согласно данным бронирования жилья на лето 2021 года, лучшими местами для отдыха мужской компанией без женщин стали Севастополь, Геленджик и Сочи. Помимо прочего, россияне для отпуска с друзьями рассматривают такие города как Воронеж, Осташков, Кондопога, Пено, а также Гагру в Абхазии.
Так, в Севастополе можно найти жилье от 3127 рублей за ночь, в Геленджике — от 4199 рублей, в Сочи — от 2042 рублей. Специалисты отмечают, что дешевле всего мужская компания сможет отдохнуть в Гагре — от тысячи рублей за ночь, а самый дорогой отпуск выйдет в Пено — от 15 тысяч рублей за ночь.
Отдых в России,Lenta.ru,
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