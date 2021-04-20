Россиянам раскрыли способы сэкономить на летнем отдыхе в Сочи и Крыму

Россиянам раскрыли способы, как провести летний отдых на море в Сочи или Крыму и при этом сэкономить. Советами поделились эксперты издания «Комсомольская правда».
Фото: Константин Михальчевский / РИА НовостиКонстантин Михальчевский / РИА Новости
В первую очередь, специалисты советуют успеть поучаствовать в третьем этапе программы туристического кешбэка — для этого нужно купить путевку на отечественный курорт до 15 июня и вернуться с отдыха не позднее 30 июня. Акция позволит вернуть до 20 процентов стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.
Помимо этого, россиянам рекомендуют присмотреться к менее «раскрученным» курортам. В Краснодарском крае это Ольгинка, Бетта, Кабардинка, Архипово-Осиповка, в Крыму — Судак, города и поселки западного побережья полуострова.
Еще один способ потратить на поездку меньше денег — остановиться в санаториях или выбрать жилье в 15-20 минутах ходьбы от моря. Эксперты уточняют, что цены в частном секторе вдвое меньше, чем в вариантах размещения рядом с пляжами.
«Но если едете с маленькими детьми и без машины, так экономить не стоит — по жаре измучаетесь»,
Кроме того, туристам напомнили про новые необычные виды отдыха — например, железнодорожные круизы. По словам исполнительного директора Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова, это довольно бюджетная путевка, в стоимость которой входит питание и экскурсии, также это намного удобнее и безопаснее чем автобусные туры.