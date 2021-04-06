"Большая деревня": россиянин пожил в Сочи и рассказал о плюсах и минусах

Своим впечатлением о жизни в Сочи россиянин решил поделиться в популярном сообществе в Сети. Так, мужчина из Санкт-Петербурга рассказал, какие плюсы и минусы жизни на курорте он заметил. Публикацию стали шумно обсуждать пользователи.

Фото: Кадр из фильма "Непосредственно Каха" Кадр из фильма "Непосредственно Каха"

Начал мужчина с минусов:

"Обслуживание.

Его нет, к сожалению, от слова СОВСЕМ. В этом городе видимо никто и никогда не был в Европе, да или хоты бы в Москве и Питере, где в шаверме тебя обслужат лучше, чем тут в премиум ресторанах. Мы сходили более чем в 30 ресторанов, и только в 2 их них было приемлемо. Даже на Красной Поляне тоже самое.

В отеле Богатырь у нас был шведский стол, ужин с 6 до 9. Был план перекусить немного в 6, пойти погулять, сходить в Сочи Парк и вернутся поесть нормально. Нас не пустили 2 раз! Я в шоке был, ни в одной стране Европы я такого не встречал!

На мой вопрос «Если я куплю сейчас номер за 75к в сутки, я смогу поесть 2 раза?» мне ответили нет, и тут я вообще выпал, обслуживание 1/10...".

Следующим существенным недостатком курорта стали цены и пляжи:

"Чувство было как будто мы в Монако, а не в Сочи, абсолютно неоправданные цены на жилье и рестораны, за то обслуживание, которое предоставляется...

За деньги, которые просят ужасная еда. Опять же, только в паре ресторанов было прям кайф...

Платные пляжи не лучше бесплатных

Ходили на все пляжи, которые только нашли, приоритетно платные, и даже Делмар, самый типа дорогой, с ракушками и рестораном, вообще того не стоит, плохая и дорогая еда, и самый худший пляж, считая даже бесплатные".

Кроме того, петербуржцу не понравилось отношение к туристам.

"Питер — туристический город, у нас не меньше туристов, но мы очень уважительно относимся ко всем туристам, и с удовольствием помогаем со всем, что они попросят. В Сочи туристы это просто кошельки, которых надо налюбить, и заработать на них, и мы только бесим всех я так понял. Но это уже вопрос менталитета наверно."

Кроме того, он уверен, что в Сочи не знают, что такое "все включено":

"All inclusive.

В Сочи не знают что это такое. Думал, что когда платишь 20к в день за отель на Красной Поляне, будет немного все по-другому. Все, что было включено в стоимость, это шведский стол и бассейн и на этом ВСЕ! Даже за бильярд надо платить, в спа за любую процедуру плати, за коктейли у бассейна плати, короче просто высасывание бабла...".

Но у курорта есть и очевидные плюсы. Среди них, конечно, теплый климат, вечное солнце и чистое море:

"Море в Сочи одно из лучших в мире, в нем приятнее всего купаться, ни где в Европе не нравилось больше...

Горы и природа. Это безусловно жирный плюс. Насладиться такими видами как на Поляне и таким воздухом, это очень круто!

И пальмы с кипарисами... это наслаждение, когда у тебя прямо в городе такие растения."

Кроме того, россиянин отметил больной выбор ресторанов и морских развлечений, возможность в любой момент арендовать яхту или кабриолет.

При этом мужчина сделал довольно резкий вывод:

"Естественно, если бы ни климат и море, в этом городе делать нечего совсем, по факту очень большая деревня, в которую вбухали миллиарды) Без обид, деревня в хорошем смысле, типа природа, вода, горы и тд)...

Местным очень повезло с тем, что они не знают, что значит солнце неделю в году, и серое небо 300 дней в году)".