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Россиянам предложат новый вид поездок в Крым

Lenta.ru
18 часов назад
Россиянам будет доступен новый формат поездок в Крым, предполагающий круизные путешествия на поездах. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Власти Крыма совместно с компанией «Гранд сервис экспресс» объявили о запуске железнодорожных круизов на полуостров. Соглашение о разработке продукта было подписано на туристической выставке MITT 2021. Старт запланирован на период с октября 2021 года по май 2022 года.
В рамках круиза путешественникам предложат экскурсионную программу, которая будет меняться в зависимости от предпочтений пассажиров. Туристы смогут выбирать между экологическим, молодежным и этногастрономическим форматом.
У желающих принять участие в подобных поездках будет возможность разместиться в вагонах повышенного комфорта или в более бюджетных вариантах. Стоимость тура пока остается неизвестной, однако, по словам представителя компании, цена будет зависеть от длительности поездки, сезона и программы наземного обслуживания.
По мнению представителей некоторых туроператоров, железнодорожные круизы будут востребованы в основном у школьников и пенсионеров, а также у боящихся летать туристов.
Отдых в России,Ассоциация туроператоров России,
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