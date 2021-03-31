Россиянам предложат новый вид поездок в Крым

Ассоциации туроператоров России (АТОР). Россиянам будет доступен новый формат поездок в Крым, предполагающий круизные путешествия на поездах. Такая информация появилась на сайте

Власти Крыма совместно с компанией «Гранд сервис экспресс» объявили о запуске железнодорожных круизов на полуостров. Соглашение о разработке продукта было подписано на туристической выставке MITT 2021. Старт запланирован на период с октября 2021 года по май 2022 года.

В рамках круиза путешественникам предложат экскурсионную программу, которая будет меняться в зависимости от предпочтений пассажиров. Туристы смогут выбирать между экологическим, молодежным и этногастрономическим форматом.

У желающих принять участие в подобных поездках будет возможность разместиться в вагонах повышенного комфорта или в более бюджетных вариантах. Стоимость тура пока остается неизвестной, однако, по словам представителя компании, цена будет зависеть от длительности поездки, сезона и программы наземного обслуживания.