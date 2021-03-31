Многодетная семья рассказала о бюджетном отдыхе в Сочи

Российская туристка с четырьмя детьми и супругом отправилась отдыхать в марте в Сочи. О своем бюджетном отдыхе она рассказала порталу «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе « Яндекс.Дзен ».

Как пояснила россиянка, размещение в отеле, перелеты и питание на всех членов семьи обошлись в 64 тысячи рублей. При этом, они не платили за проживание самого младшего ребенка, а двое ее детей летели бесплатно.

Путешественница отметила, что Сочи — идеальный город для отдыха с детьми. За время отпуска семья успела посетить «Сочи Автодром», каталась на велосипедах и много гуляла по городской набережной.

«В один из дней мы ездили на автобусе в сам город Сочи, посещали морской порт, рядом есть Дендропарк, океанариум и дача Сталина»,

— вспоминает мать семейства.