Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Почта

Многодетная семья рассказала о бюджетном отдыхе в Сочи

Lenta.ru
31 марта 2021
Российская туристка с четырьмя детьми и супругом отправилась отдыхать в марте в Сочи. О своем бюджетном отдыхе она рассказала порталу «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».
Как пояснила россиянка, размещение в отеле, перелеты и питание на всех членов семьи обошлись в 64 тысячи рублей. При этом, они не платили за проживание самого младшего ребенка, а двое ее детей летели бесплатно.
Путешественница отметила, что Сочи — идеальный город для отдыха с детьми. За время отпуска семья успела посетить «Сочи Автодром», каталась на велосипедах и много гуляла по городской набережной.
«В один из дней мы ездили на автобусе в сам город Сочи, посещали морской порт, рядом есть Дендропарк, океанариум и дача Сталина»,
— вспоминает мать семейства.
По мнению туристки, цены на курорте «нормальные». Например, средняя стоимость их обеда в столовой на набережной составила 1032 рубля на шестерых человек. Посещение «Сочи парк» обошлось в 1500 рублей с человека, прокат велосипеда — 100 рублей за час для взрослого и 50 для ребенка. За морскую прогулку на катере семья заплатила 5500 рублей.
Отдых в России,Отдых в Сочи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители