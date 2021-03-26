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Россиян предупредили о нехватке мест на отечественных курортах для отдыха летом

Lenta.ru
8 часов назад
Эксперты туристической отрасли предупредили российских путешественников о возможной нехватке мест на отечественных курортах в летний период. Прежде всего ажиотаж коснется Краснодарского края и Крыма. Об этом сообщает газета «Известия».
Как уточнили аналитики, свободных мест почти не осталось не только на майские праздники, но также на июль и август. Как уточняют специалисты, количество отдыхающих на черноморских курортах может достичь исторического максимума, а туристический сезон в принципе будет очень напряженным.
При этом вице-президент АТОР и генеральный директор сети гостиниц «Алена» Илья Уманский заметил, что спрос на пляжный отдых в России вырос в два раза. В тройке лидеров по популярности среди туристов Сочи, Крым и Анапа.
В связи с высоким спросом выросли и цены на популярные отели. Так, стоимость проживания в объектах размещения экономического уровня поднялась на 10-15 процентов, а пятизвездочные отели подорожали на 30 процентов.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о популярности акции туристического кешбэка. Больше всего россияне заинтересованы в поездках по Московской области и Ставропольскому краю.
Отдых в России,Зарина Догузова,Ростуризм,
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