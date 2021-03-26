В Сети сравнили отдых в Сочи и в "Архызе"

Заместитель генерального директора LiveHospitality Валентина Симионел поделилась в Фейсбуке впечатлениями от отдыха на горнолыжных курортах в Сочи и «Архызе» в Карачаево-Черкесии и сравнила их возможности. Пост оказался очень информативен и наверняка пригодится как туристам, так и специалистам туризма. Мы публикуем материал с разрешения автора.

После опубликованных мной горнолыжных сторис многие спрашивают: «Настолько ли хорош курорт “Архыз”, чтобы выдвинуться туда вместо привычных горнолыжных курортов Сочи?»

По климату, горному рельефу, атмосфере, сервису – это разные курорты. Поэтому и воспринимать их нужно не в сравнении, а как самостоятельные дестинации. Я всем советую, кто катает на лыжах или сноуборде, хоть раз побывать на курорте «Архыз» и попробовать его трассы. Многие гости курорта, с которыми мне довелось пообщаться, совершенно осознанно чередуют направления, т. е. катают и там и там. В общем-то и мы тоже с определенной периодичностью приезжаем в «Архыз», который как курорт очень динамично развивается.

И всё же, чтобы сложилась картинка, приведу несколько сравнений.

1. «Архыз» – менее раскрученный курорт, чем три горнолыжных курорта Сочи, следовательно, в «Архызе» одновременно находится меньше людей. И этот факт пока является приятным бонусом, поскольку нет очередей и на трассах никто в спину не дышит.

2. Курорт «Архыз» находится в новом поселке Романтик, который строили специально под этот курорт. Романтик представляет собой небольшую площадь, вокруг которой расположены отели, ресторан, кафе и подъемники. Курорт в итоге получился очень компактным. После выхода из отеля и начала катания – время минимальное, что ценно для любого катальщика. В сравнении с «Архызом» горнолыжные курорты Сочи более масштабные, целые города с развитой инфраструктурой.

3. Компактность «Архыза», его немноголюдность и недостаток предложений по апре-ски создают на курорте атмосферу тишины и умиротворения, даже скучности. Со светским, разнообразным досугом Сочи курорт «Архыз», конечно же, не сравнить. И это уже дело вкуса каждого туриста – готов ли он обойтись без разнообразия барных концептов и шумных вечеров.

4. Проживание. В самом поселке Романтик – пять приличных отелей с некоторой разницей в сервисе и инфраструктуре (два комплекса «Романтик», «Архыз» Ройал Resort & SPA, Flora Boutique-Hotel, «Вертикаль SKI & SPA Resort»). У них отличное расположение, но они без ски-ин. Цены на эти отели высокие, стоят так же как «звездные» отели горного кластера Сочи. Сервис, естественно, ниже, чем в «Поляне», так как здесь только учатся гостеприимству. Традиционное кавказское радушие не в счет. Его можно получить в малых отельчиках, где хозяева встречают своих гостей, сами готовят для них еду. Но в дорогие отели приезжает народ искушённый, к кавказскому гостеприимству не очень чувствителен и, если он платит по 15 тыс. руб. за ночь, то рассчитывает на международные стандарты сервиса. Сочи в плане сервиса более продвинутый.

Есть в «Архызе» и более дешевые гостевые дома, они находятся в поселке Архыз, что в 10 км от эпицентра курорта. Да, для общего понимания скажу, что помимо названия курорта есть еще и поселок Архыз, который расположен в 10 км от подъемников. Приличные комнаты с чистым санузлом и завтраком стоят там 5–6 тыс. руб.

5. Еда. По сути, в центре курорта «Архыз» расположены один большой ресторан «Трамплин» и пара кафешек. Меню в «Трамплине» разнообразное, винная карта тоже. Готовят на «четверку», персонал старателен и приветлив. Мы все дни только там ужинали. Есть еще рестораны в перечисленных выше отелях, но мы не ходили. Сочли, что кухня не соответствует месту. Например, в ресторане «Высоцкий» экспериментируют с «пеной» в блюдах или предлагают неклассический крем-борщ. В другом отельном ресторане планировался гастрономический ужин, в основе которого перуанская кухня. Ясно, что здесь уже тоже стремятся быть модными, хотят дистанцироваться от локальных традиций, заигрывают со столичной публикой. Но зачем? Ведь это немного неестественно и неорганично для этого места, название которому – Кавказ. Настоящий, холодный, традиционный Кавказ. Поэтому любой здравомыслящий человек, пробовавший даже неоднократно «мишлен», не рассчитывает здесь на гастрономические эксперименты, так как среда не та. Гости курорта прекрасно понимают, куда они едут, им больше по душе локальные продукты, хорошо приготовленные блюда кавказской кухни, местная выпечка.

С едой в Сочи всё по-другому. Сочи – это южная столица России, и этим всё сказано. Здесь любые эксперименты уже уместны. Сочи не без трудностей прошел свой путь от местечковости до выхода на определенный уровень международности и даже глобализма. «Архыз» лишь в начале этого пути.

6. Трассы. В «Архызе» они идеальные. Мы влюбились в них сразу же. Каждая из трасс, а их в совокупности 10–12 (их обслуживают три подъемника), в 2–3 раза шире сочинских. Благодаря такой широте чувствуешь себя более свободно и раскрепощенно. Меньше людей, вероятность столкновений ниже. Все трассы очень длинные. Детализацией не буду заниматься, но длина позволяет насладиться спуском в полной мере. В Сочи трасс намного больше, но узость делает их не очень комфортными.

7. Важный компонент – климат. В «Архызе» холодней, не так легко и быстро всё тает. И даже когда идет снег, трассы в «Архызе» открыты. На горный кластер Сочи близость субтропиков существенно влияет. Как? Большинство из вас сами знают. Стоит один раз промокнуть под мокрым снегом, переходящим в дождь, и запомнится надолго.

8. И последнее. Приятно, что курорт имеет единое название – «Архыз», хотя оно и совпадает с названием поселка. Сочи, к сожалению, утратил единое название горного курорта. Мы имеем три конкурирующих между собой курорта без объединенного названия. После того как «Горки Город» стал «Красной Поляной», я называю их просто – горный кластер Сочи.