Отдых на российских курортах подорожал. Директор турфирмы Серей Ромашкин рассказал в эфире телеканала «МИР 24», что чаще всего цены поднимают отели четыре и пять звезд, которых в России мало.

В Сочи, например, ночь в пятизвездочном отеле будет стоить от 10 до 12 тысяч рублей за номер. К стоимости отдыха нужно добавить авиаперелет. Цены на авиабилеты тоже выросли. Год назад, отметил эксперт, авиакомпании возили пассажиров по демпинговым ценам.