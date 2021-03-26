«Наш рынок – это отели 3 звезды. Они поднимают цены очень сдержанно – на 4 – 6 %, 4 и 5 звезд подняли цены на 10 – 15%, может, даже больше. Среднее удорожание 8 – 9% по сравнению с 2019 годом, поскольку 2020 год нам никакой информации не дает. Здесь разброс цен от 20 тысяч на человека за неделю до 50 – 60 тысяч на человека, если вы собираетесь жить в отеле 5 звезд», – сказал Ромашкин.
«Сейчас обычный перелет на майские праздники стоит 7 – 9 тысяч рублей туда и обратно, например, Москва – Адлер – Москва, Москва – Симферополь – Москва», – добавил он.