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Отдых на российских курортах подорожал. ЭКСКЛЮЗИВ

Мир24иещё 3
7 часов назад
Отдых на российских курортах подорожал. Директор турфирмы Серей Ромашкин рассказал в эфире телеканала «МИР 24», что чаще всего цены поднимают отели четыре и пять звезд, которых в России мало.
«Наш рынок – это отели 3 звезды. Они поднимают цены очень сдержанно – на 4 – 6 %, 4 и 5 звезд подняли цены на 10 – 15%, может, даже больше. Среднее удорожание 8 – 9% по сравнению с 2019 годом, поскольку 2020 год нам никакой информации не дает. Здесь разброс цен от 20 тысяч на человека за неделю до 50 – 60 тысяч на человека, если вы собираетесь жить в отеле 5 звезд», – сказал Ромашкин.
В Сочи, например, ночь в пятизвездочном отеле будет стоить от 10 до 12 тысяч рублей за номер. К стоимости отдыха нужно добавить авиаперелет. Цены на авиабилеты тоже выросли. Год назад, отметил эксперт, авиакомпании возили пассажиров по демпинговым ценам.
«Сейчас обычный перелет на майские праздники стоит 7 – 9 тысяч рублей туда и обратно, например, Москва – Адлер – Москва, Москва – Симферополь – Москва», – добавил он.
По словам директора турфирмы, на майские праздники отдыхают всего 3 – 4% тех, кто привык отправляться в отпуск летом. Заграничных курортов, открытых для россиян, в связи с пандемией очень мало. Самым популярным направлением остается Турция. Неделя отпуска с перелетом из Москвы в отеле высокой категории на двоих будет стоить 50 – 60 тысяч рублей.
Отдых в России,
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