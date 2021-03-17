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Россиянин три дня отдохнул в Крыму и удивился расходам

Lenta.ru
11 часов назад
Россиянин отдохнул три дня в Крыму, самостоятельно продумав маршрут и размещение, и удивился расходам почти в пять тысяч рублей. О своем путешествии он рассказал в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
Как отметил автор, он вместе с тремя друзьями задумал самостоятельное путешествие на машине из Краснодара в Крым. Конечной точкой путешественников был поселок Новый Свет, а ночевали молодые люди в Судаке.
Основными расходами в поездке были траты на бензин — 3,2 тысячи рублей, или 800 рублей на человека. Еще одной крупной затратой стало проживание — две тысячи рублей за две ночи в четырехместном номере в Судаке.
Питание в поездке обошлось в 850 рублей с человека. Большую часть продуктов туристы купили в Краснодаре и готовили себе самостоятельно в отеле. Также некоторая часть бюджета россиянина ушла на перекусы в дороге — 1247 рублей.
Турист рассказал, что его расход по трехдневной поездке составил 4,9 тысячи рублей.
«Если находиться только в городах и питаться исключительно в кафе, стоимость будет сильно выше. Но городской туризм — это совсем другое»,
— подытожил мужчина.
Отдых в России,Республика Крым,
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