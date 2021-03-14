Как отличить опасную медузу на Черном море

Несмотря на то, что границы многих стран начинают открываться, многие этим летом все равно собираются путешествовать по России на побережье Черного моря. Помимо опасных рыб в этом водоеме есть медузы, которых часто прибивает к берегу во время прилива. Кто-то их боится, а некоторые дети вовсе берут их в руки и играют с ними. "Рамблер" рассказывает, как отличить опасную медузу, чтобы не попасть в больницу с тяжелыми ожогами.

Встреча с медузой может обернуться болевым шоком. Существуют наиболее ядовитые виды медуз, которые оставляют щупальцами ожог и волдыри.

В Черном море нет опасных и сильно ядовитых медуз, которые могут вызвать сильный болевой шок, потерю сознания и даже смерть. Однако последствия встречи с некоторыми особями могут быть неприятными.

Ушастая аурелия

Вы наверняка встречали эту медузу во время плавания. Она небольшая и вырастает до 40 сантиметров в диаметре, а на шляпке у нее есть четыре характерных кольца. Аурелия прозрачного цвета, поэтому ее легко спутать в воде с целлофановым пакетом. Она оставляет ожоги, которые практически не заметны для людей, но если вы решили взять ее в руки, то после этого нужно помыть их с мылом. Так как если после контакта с Аурелией вы протрете глаза, у вас будет ожог роговицы.

Этот вид медуз чаще всего встречается у берега и может приплывать целыми стаями.

Корнероты

Wikipedia.org

Эта медуза считается более опасной, чем Аурелия. Корнероты внешне совсем не похожи на медуз, так как у них нет длинных щупалец, но есть белая или прозрачная шапочка с синим или фиолетовым ободком. Они гораздо больше остальных видов медуз, а их пес может достигать 10 килограммов. Щупальца этой медузы очень толстые и похожи на корни морских растений, отсюда и происходит название этого вида медуз.