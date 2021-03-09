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Туристы смогут посетить Алтай по единому билету 

runews24.ru 9 марта 2021
Туристы смогут посетить Алтай по единому билету
Фото: runews24.ru
Впервые «единый билет» начали продавать еще в 2014 году. За весь период времени данной системой воспользовались более 2,5 млн человек.
«Единая транспортная дирекция» Минтранса РФ теперь сообщила, что этой весной туристы смогут снова воспользоваться единым билетом для путешествия на Алтай. На данный момент идет подготовка к началу перевозок.
Также отмечается, что летом ведомство собирается ввести еще несколько направлений по России.
Система «единого билета» предполагает применение сразу нескольких видов транспорта во время поездки. Туристы смогут оформить билет на самолет и талон, которые предоставляет право на проезд в автобусе. Рейсы самолетов подогнаны под время отправления и прибытия автобусов. Благодаря этому пассажиры уменьшают число пересадок и могут бесплатно провезти с собой ребенка до пяти лет по автобусной части билета.
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