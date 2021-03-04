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Куда можно улететь на 8 Марта до десяти тысяч рублей 

Анна Арсеньева 11 часов назад
Куда можно улететь на 8 Марта до десяти тысяч рублей
Фото: Рамблер
Уже через несколько дней начнутся трехдневные выходные. Для тех, кто не хочет провести 8 Марта дома, есть вариант отправиться в небольшое путешествие по России. "Рамблер" рассказывает, куда можно улететь меньше чем за десять тысяч рублей.

Санкт-Петербург

Питера много не бывает, поэтому праздники — хороший повод отправиться туда снова или же в первый раз. Стоимость авиабилетов туда и обратно из Москвы — от 4500 рублей. В городе уже не такие строгие ограничения, можно свободно пойти во все музеи, а потом перекусить в ресторане.

Екатеринбург

До Екатеринбурга лететь около двух с половиной часов. Билеты на ближайшие выходные обойдутся примерно в 5600 рублей туда-обратно. Начало весны там холоднее, чем в столице (до минус 20 градусов ночью), но, если погода вас не волнует, посмотреть на город стоит.

Воронеж

Стоимость билета из Москвы в Воронеж и обратно — около 5600-6000 рублей. Лететь до туда всего лишь час. За три дня можно успеть посмотреть не только город, но и его окрестности. Например, пещерный храмовый комплекс в Костомарово.
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