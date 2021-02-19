Россияне массово запланировали роскошный отпуск в России

Российские туристы массово запланировали роскошный отпуск по трем направлениям внутри страны — чаще всего дорогие объекты размещения интересуют гостей Ялты, Сочи и Красной Поляны. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным аналитиков, чаще всего номера повышенного комфорта в люксовых гостиницах бронируют семьи (40,55 процента от общего спроса), пары (27,39 процента) и компании друзей (19,53 процента).

Кроме того, выяснилось, что в основном в дорогостоящие объекты размещения заселяются москвичи и жители Подмосковья, петербуржцы, а также гости из северных регионов России.

При этом, как отметили эксперты, найти роскошные объекты размещения также можно в Анапе и Геленджике, Московской области, Ленинградской области, Карелии, Кемеровской области и на Алтае.