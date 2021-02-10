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Россиянка назвала негативные стороны отпуска в Крыму в 2021 году 

Lenta.ru 10 февраля 2021
Россиянка назвала негативные стороны отпуска в Крыму в 2021 году
Фото: Globallookpress.com
Жительница Крымского полуострова рассказала о некоторых негативных моментах, с которыми могут столкнуться россияне, выбравшие курорт в качестве места для проведения отпуска в 2021 году. На эти проблемы она обратила внимание в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Первой отрицательной стороной такого отпуска блогерша назвала высокие цены на жилье в городах республики. По ее словам, в 2020 году цены возросли на 30 процентов по сравнению с сезоном 2019-го. Автор считает, что тенденция на рост цен может сохраниться, особенно в нестабильный для предпринимателей период с введением ограничений для бизнеса.

«Спасти в этом вопросе может раннее бронирование туров и третий этап программы кешбэка от Ростуризма, которые помогут сэкономить до 20-30 процентов стоимости тура»,

— считает крымчанка.
Вторым минусом, способным испортить отдых, жительница Крыма назвала проблемы с обеспечением полуострова пресной водой. Девушка рассказала, что местные власти объявили о строительстве опреснительных установок в январе текущего года. По информации главы республики Сергея Аксенова, ориентировочные сроки возведения составят не менее 14-15 месяцев, следовательно, текущих мощностей на предстоящий курортный сезон может не хватить.
Тем не менее автор рекомендует посещение Крыма туристам.

«Организовано много мест под палатки и автокемпинги. Такой вариант поможет сэкономить деньги на жилье и полностью прочувствовать красоту крымской природы»,

— советует блогерша.
10 февраля сообщалось о дате снятия последних ограничений на Крымском полуострове. Так, по заявлению Аксенова, к началу весны планируется снять оставшиеся запреты, введенные на фоне пандемии коронавируса.
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