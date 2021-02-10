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Самый популярный курорт России объявил срок снятия последних ограничений 

Lenta.ru 10 февраля 2021
В Крыму назвали срок снятия последних ограничений
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
В Крыму, признанном самым популярным российским курортом, к началу весны планируется снять последние ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса. Такие сроки объявил глава республики Сергей Аксенов, передает «КрымИнформ».
По его словам, те сферы деятельности, работа которых в настоящее время приостановлена — к примеру, предприятия по организации досуговых мероприятий, будут снова открыты с 1 марта при условии сохранения благоприятной эпидемиологической обстановки.
Аксенов подчеркнул, что при этом действие масочного режима все же сохранится — как минимум, до конца текущего года.

«Если тенденция к снижению заболеваемости будет оставаться — это позволит снять нам последние ограничительные мероприятия, за исключением единичных, для того, чтобы республика начала возвращаться к докоронавирусной жизни»,

— пояснила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
28 января сообщалось, что на одном из самых популярных курортов Крыма, в Севастополе, с 1 февраля текущего года будут сняты все основные ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса. В частности, речь шла о разрешении экскурсий на открытом воздухе без ограничения числа участников и об отмене обязательного предоставления справок об отсутствии COVID-19 при заселении путешественников в местные отели и гостиницы.
Согласно последним данным, за минувшие сутки на полуострове было зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Крым в октябре прошлого года побил рекорд по числу новых выявленных случаев заражения COVID-19 как минимум 12 раз подряд. Спустя месяц республика оказалась среди самых худших регионов страны по заболеваемости коронавирусом.
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Комментарии
Отдых в России , Сергей Аксенов , Роспотребнадзор , Крыминформ
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