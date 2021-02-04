Блогер-миллионник рассказала о лучших ресторанах Сочи 

Своим подписчикам Реджина рассказывает о лучших ресторанах и отелях по всему миру и, что более стало актуальным в 2020-2021 годах в связи с пандемией COVID-19, о лучших гостиницах, заведениях общественного питания и туристических маршрутах России.

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2020 год для Сочи, несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения, стал рекордным по количеству туристов. Город принял 5 млн путешественников. Горнолыжный сезон продолжает набирать обороты по количеству туристов и с начала 2021 года Сочи уже посетило 300 тысяч человек, что на 11% больше, чем за аналогичный период минувшего года.

Реджина МИР — дипломированный ресторанный обозреватель, которая училась в Париже в «Школе Алена Дюкасса» (Ecole de Cuisine Alain Ducasse). Ее мнению доверяют сотни тысяч человек и прислушиваются лучшие рестораторы и шеф-повары. В блоге Реджины по хештегам #moscowMIR в Москве и #sochiMIR в Сочи можно найти лучшие рестораны и места, которые она рекомендует посетить.

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Мы спросили Реджину ее ТОП-10 заведений Сочи, в которых она рекомендует побывать.

Ресторан «Mamai-Kale» @mamaikale или, как его больше знают в городе «ресторан в лесу», который, по праву, горожане считают лучшим заведением Сочи. Это место для роскошного отдыха на территории Сочинского национального парка по адресу: улица Виноградная, 284/1.

Ресторан «D. O. M» @domsochi, находится на набережной Сочи, расположившись на четырех этажах Торговой Галереи «Гранд Марина» по адресу Несебрская,1А. Здесь царит атмосфера праздника и веселья, а бесконечные залпы шампанского не дадут вам забыть, что вы находитесь в столице курортного отдыха России.

Ресторан «Океан» @okean.restaurant на улице Воровского, 35А это всегда свежие морепродукты и рыба. Идеально место, чтобы начать свое утро с завтрака круассаном с паштетом из осьминога и яйцом с черной икрой.

Кафе «Дельфин и русалка» @delfinrusalka в здании центрального Морского порта с видом на томно покачивающиеся яхты по адресу улица Войкова,1. В меню кафе собрано все самое лучшее из блюд местной кухни, приготовленных из локальных продуктов.

Пиццерия «Forno D’oro» или «Золотая печь» @fornodorosochi, где готовят традиционную итальянскую пиццу по уникальному рецепту, тончайшее тесто которой состоит на 65% из воды. Эту пиццу можно есть даже тем, кто на диете и следит за своей фигурой. Пиццерия находится по адресу улица Воровского, 35/1.

Бар «London» @barlindonsochi легко найти на улице Несебрская, 6 по фигуре льва в полный рост, который встречает своих посетителей. Легендарное заведение, которое было основано в 2009 и в 2020 году вновь открыло свои двери после реновации. Неизменным остались только напитки из премиального алкоголя и высокая кухня. В заведении действует дресс-код и фейс-контроль.

Ресторан «Брунелло» @brunello.sochi считается лучшим рестораном на Красной поляне и не только потому, что он находится в роскошном здании «Казино Сочи», удивляя гостей своими интерьерами из золота и атласа, но и благодаря своему меню, в котором много черной икры, свежих морепродуктов, а молекулярная подача заслуживает отдельного внимания. Для входа потребуется паспорт.

Кафе «Лаверна» @laverna_sochi порадует своим меню завтраков в течение всего дня тех, кто не любит просыпаться к определенному времени. Все блюда в меню полезные и правильно приготовленные. Лучшее место для завтраков в Адлере по адресу улица Просвещения, 7А

Ресторан «The Bazar» @the_bazar_sochi и его гастрономический дуэт шефов, которые сделали хинкали высокой кухней, а шаурму самым желанным блюдом на свежем воздухе после горнолыжного катания в Красной поляне. Ресторан расположен по адресу улица Горная Карусель, 5.

Ресторан «Red Fox» @redfox_restaurant на берегу реки Мзымта на высоте 570 метров над уровнем моря делает каждое блюдо из меню ресторана в стиле шале особенно вкусным. Высокий уровень обслуживания и белоснежные скатерти в окружении снежных мокушек и склонов Кавказских гор на набережной Лаванды, 3. Обязательно сохраните этот список и поделитесь им со своими родными, друзьями и близкими в социальных сетях.

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Реджина переехала из Москвы в Сочи 5 лет назад и сейчас живет на два города, путешествуя по всей России, и создавая ресторанные гиды во всех крупных городах.

Реджина побывала в 55 странах мира и прошла более 20 обучений и мастер-классов в сфере гастрономии и кулинарии у зарекомендовавших себя поваров и сомелье, рестораторов и обозревателей.

Сейчас Реджина МИР профессионально занимается интернет-маркетингом в социальных сетях в сфере ресторанного бизнеса, а количество клиентов на ведении и продвижении в ее SMM-агенстве «МИР» превысило 300 аккаунтов.

SMM-агентство «МИР» было основано в 2015 году в Москве и с 2017 года успешно работает в Сочи.

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Также в минувшем году Реджина МИР стала спикером на Всероссийском форуме «Synergy Online Forum», выступив, как ведущий российский эксперт с темой о важности создания собственного личного бренда в социальных сетях.

Сейчас Реджина МИР работает над своей первой печатной книгой «Жизнь по бартеру», в которой намерена поделиться всеми секретами и уникальной информацией, собственным опытом об «изнанке» Instagram от блогера-миллионника.