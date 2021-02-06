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QR-коды для туристов: как теперь иностранцам попасть в Россию 

Анна Арсеньева 15 часов назад
QR-коды для туристов: как теперь иностранцам попасть в Россию
Фото: depositphotos.com
Власти России с 1 февраля по 1 марта разрешили въезжать в страну гражданам Белоруссии и Армении. Иностранцы смогут прилететь в 20 аэропортов: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Грозном, Владивостоке и других. Однако, чтобы попасть в Россию, им нужно соблюсти определенные требования. Подробнее — в материале "Рамблера".
В постановлении правительства РФ говорится, что иностранцы, въезжающие на территорию страны из Армении и Белоруссии, должны, помимо документов, предоставить отрицательные результаты теста на коронавирус. Загрузить их необходимо в специально разработанное для этого мобильное приложение "Путешествую без COVID-19". Оно бесплатное и доступно для скачивания в App Store. При этом загрузило его туда правительство Армении.
Вот как выглядит приложение при скачивании:
Скриншот из приложения "Путешествую без COVID-19"
Пользователю нужно выбрать страну отправления и прибытия и отсканировать свой паспорт. Потом, как написано в графе "Порядок действий", необходимо выбрать лабораторию из предложенного в приложении списка и сдать там тест на COVID-19. Прийти в клинику человек должен с документом, по которому собирается путешествовать. В заявлении на подпись будет указан QR-код, который нужно отсканировать в приложении.
Результаты тестирования лаборатории загружают в национальную систему, и после они отображаются на мобильном устройстве. Во время пересечения границы турист должен показать QR-код на телефоне.

"Удостоверится, что результаты тестирования пользователя действительны, могут также сотрудники гостиниц, ресторанов, авиакомпаний и т. д., если пользователь предоставляет QR-код для сканирования этим сотрудникам", — написано на сайте Евразийского банка развития, который является разработчиком приложения.

Как заявил РБК представитель ЕАБР, в будущем приложение можно будет использовать для внесения данных о прохождении вакцинации и медицинской страховки.
Уже успевшие воспользоваться приложением, напоминающим "цифровые COVID-паспорта", о внедрении которых говорят во всем мире последние месяцы, неоднозначно оценили новую систему. Одни написали, что это очень удобно в новой реальности, "когда без теста на коронавирус нельзя никуда прилететь". А другие посчитали, что база указанных лабораторий, где можно пройти тестирование, слишком маленькая:

"Непонятно, это реклама клиник такая или вы пилот не можете грамотно запустить".

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Комментарии 4
Отдых в России , Правительство РФ , РБК
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